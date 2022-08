La reacción de la 'influencer' Verónica Díaz (Just Coco) y el escritor Javier Castillo al enterarse de que van a ser padres por tercera vez

¡La familia crece! El conocido escritor Javier Castillo y su mujer, Verónica Díaz ('Just Coco') acaban de anunciar que están esperando su tercer hijo. "No sabemos por dónde empezar ni si encontraremos las palabras para transmitir tantas emociones de golpe, pero lo que sí sabemos es que ya estamos esperando con ganas para conocerle. Es una locura, lo sabemos, no sé cómo vamos a llegar a todo y poder con todo, pero... bendita locura. Ya estamos deseando que llegue", ha escrito la influencer en su cuenta personal.

La pareja no puede estar más ilusionada con la llegada de un nuevo hermanito o hermanita para Gala, que ya tiene siete años, y el pequeño Bruno, que cumplirá cuatro en noviembre. Como siempre, han querido compartir este momento con sus seguidores, a los que Verónica llama cariñosamente 'coquetes'. Para ello, grabaron un vídeo de su reacción que no puede ser más emocionante y bonito.

Minutos antes de saber el resultado de la prueba de embarazo, Verónica decía que ella sentía que estaba embarazada. "Yo creo que sí, de verdad cari, yo creo que sí...", decía sin poder contener la risa. "Pero también es cierto que no estoy cansada ni tengo tanto sueño como las otras veces... pero no sé por qué, lo siento así, yo creo que estoy embarazada".

Y... ¡sorpresa! Sus caras lo dicen todo y, aunque estaban tremendamente ilusionados de saber que vana volver a ser padres, no pudieron evitar decir: "Estoy temblando... ¿tú sabes lo que esto significa, no?", decía Verónica a su marido. "No, no sé lo que significa... significa que no vamos a volver a dormir. ¿Pero cómo estamos tan locos? Díos mío, si no nos da la vida...", decía el escritor de libros tan exitosos como La chica de la nieve o El día que se perdió la cordura. Además, la influencer se quedó alucinada no solo al enterarse de su embarazo, si no que ya está de más de tres semanas.

Como era de esperar, la noticia ha causado furor entre sus seguidores y han recibido muchísimos mensajes. "¿¿¿Perdón??? Enhorabuena parejaza", les ha dicho Teresa Bass, mientras que Verdeliss ha añadido: "¡Pareja bonita! Millones de felicidades... ya familia numerosa". También les han escrito Anne Igartiburu, Cristina Boscá, Laura Escanes, Carlota Corredera, Rayden, Marta Carriedo, Rocío Camacho... "¡Qué ilusión más grande! Enhorabuena parejaza. Deseando ver la reacción de Gala y Bruno y ver nuevamente esta etapa tan bonita y preciosa que os viene", ha escrito la cantante Mireya Bravo.

¡Nuevo miembro en la familia!

La pareja ha querido dar las gracias por todo el cariño y las felicitaciones que han recibido en estas últimas horas. "Ahora mismo tengo el corazón lleno de miedos y sentimientos de protección, y la verdad es que a lo único que aspiro durante los próximos nueve meses es a dejarme llevar. Gracias por tanto cariño, familia. Estamos en una nube que viaja por el cielo empujada por vuestros mensajes de amor y por los abrazos de todos los que formáis parte de nuestra vida. Os quiero", es el bonito mensaje que el escritor ha mandado a sus fans.

Por su parte, Verónica ha añadido: "Gracias coquetes por vivir otro sueño más a nuestro lado". La influencer tiene hoy su primera revisión con la matrona y ha prometido a sus seguidores que va a contarles todo poco a poco para que la acompañen en esta nueva etapa con la que está tan feliz.