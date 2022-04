Verónica Díaz ('Just Coco') cuenta cómo se encuentra tras su operación

"Y al fin puedo decir que ya ha pasado: ¡ya me he operado y estoy en casa! No puedo estar más feliz". Así comienza el mensaje con el que Verónica Díaz, más conocida en el mundo virtual como Just Coco, ha contado a sus fans cómo se encuentra tras la intervención a la que ha tenido que someterse en su ojo derecho. La influencer ha explicado que todo "ha ido muy bien" y que han tenido que hacerle un injerto que, "aunque aún no está bien agarrado, va por muy buen camino".

Verónica se operó en Madrid el pasado jueves y, aunque era una intervención "rápida, con sedación y no necesitaba anestesia general", su cirujano le había dicho que "era una operación que tiene que salir bien a la primera", ya que si no, podían darse "muchas complicaciones". "Por eso estos días he estado más nerviosa y ausente. No quise hablar por aquí nada del tema para no ponerme aún más nerviosa... pero ya ha pasado. Todo ha salido como esperaban y evoluciona bien", ha dicho aliviada.

La mujer del conocido escrito Javier Castillo se ha mostrado muy sincera con sus fans al hablar de los miedos que tenía sobre esta operación. "No fue fácil para mí cuando me enteré de que teníamos que hacerlo. Había que quitar el pterigion e injertar tejido ocular de otra zona que no estuviera dañada. Pero, tras asimilarlo, me di cuenta de que tenía que estar feliz porque tenía una solución, ¡y eso es lo más importante!", reconoce.

Tras volver a su Málaga natal junto a su marido y sus dos hijos, Gala y Bruno, la influencer ha intentado bajar el ritmo y estar tranquila para recuperarse antes de su próxima revisión. "Estoy feliz porque evoluciona muy bien y eso era algo que me quitaba el sueño", dijo hace unos días. Sin embargo, en su último vídeo, Verónica ha confesado que está bastante molesta y que se nota el ojo "raro".

"Mirad cómo sigue mi ojito... Noto más molestias y tengo ganas de que llegue ya el viernes para ir a ver al cirujano porque, supongo que es normal, pero tampoco estoy segura al cien por cien y me rallo... es como que me noto algo en el ojo, como si tuviera una mijita por ahí moviéndose... No os voy a engañar, me noto más malestar".

¿Qué es el pterigión?

Según informan los expertos de Quirón Salud, se trata de "una patología ocular relativamente frecuente manifestada como una proliferación fibrosa y vascularizada" en la zona blanca del ojo. Habitualmente se produce en la parte más próxima al lagrimal, "pudiendo invadir la córnea y alterar su transparencia". Las causas del pterigion son desconocidas, aunque el riesgo principal de desarrollo es la sequedad (como es el caso de Verónica) y la exposición solar prolongada.

