¿Cómo está viviendo Maite Perroni (RBD) su primer embarazo y quiénes son sus apoyos? Ella misma lo cuenta

Maite Perroni ha comenzado el año por todo lo alto y llena de felicidad. El día de Reyes, la actriz anunciaba la noticia que más ilusión podía hacerle: se iba a convertir en mamá junto a su marido Andrés Tovar, algo que supone para ella la consecución de un sueño. La artista ha comenzado una nueva etapa en la que tiene las emociones a flor de piel y ha revelado cómo está siendo para ella este proceso, en el que el cariño de la gente y los consejos de sus mejores amigas, entre las que se encuentran sus compañeras de RBD, Anahí y Dulce María, están siendo fundamentales.

La intérprete de ¿Quién mató a Sara?, de 39 años, que contrajo matrimonio con el empresario audiovisual el pasado mes de octubre, se ha sincerado sobre cómo está viviendo todo desde que anunció su embarazo y la manera en la que se está preparando para recibir a su bebé, mostrándose muy ilusionada y con muchas ganas de descubrir todo lo que el 2023 tiene preparado para ella, tanto a nivel personal como profesional.

"Es un momento muy especial. Imagínate qué año me espera, me estoy preparando para ello, me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para vivir esta etapa", ha afirmado la protagonista de Triunfo del amor durante una entrevista online con la periodista conocida como La Roiz. "La verdad es que es una etapa hermosa, no me puedo quejar, me siento bendecida y superafortunada", ha explicado emocionada.

"Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones, y por supuesto de un proceso personal que estoy descubriendo y que estoy experimentando por primera vez”, ha compartido con una gran sonrisa.

Maite se siente muy agradecida por todo el apoyo que está recibiendo por parte de sus seguidores y de todos los que la quieren, quienes están haciendo de esta etapa algo muy especial. La actriz se siente "acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo, para poder dar todos estos pasos tan importantes, entonces, también el hecho de compartir esta etapa es un reto y es una oportunidad para seguir aprendiendo".

En el nuevo camino que ha iniciado no está sola, tiene a su lado a Anahí y Dulce María, quienes ya saben qué significa convertirse en madres. Con ellas está compartiendo este momento, sus inquietudes, sus miedos... "Y mis amigas, que ya tienen experiencia, me van acompañando y "coacheando", me van dando tips, consejos y sugerencias, entonces es un proceso de vida muy hermoso en el que estoy aprendiendo y conociéndome también a mí en una etapa completamente nueva", ha explicado.

Dulce María revela por error cuando nacerá el bebé de Maite

Tantas confesiones entre ellas han hecho que una de las tres amigas cometa un pequeño desliz. Sin querer, Dulce María, ha desvelado la fecha en la que está previsto el nacimiento del primer hijo de Maite Perroni. En una entrevista que concedió con motivo de la gira Soy Rebelde Tour, que tiene a todos los componentes muy ilusionados, ha confesado que los integrantes del grupo ya estaban enterados de esta noticia desde meses atrás.

"Todo esto se platicó para darle tiempo a que nazca su bebé y a que tenga unos meses de colchón. Todos vamos a apoyarnos", ha comentado Dulce María durante una entrevista con el programa mexicano Hoy (Televisa). "Yo termino de grabar por ahí de abril. Mai tiene que tener a su bebé por más o menos esas fechas. Los ensayos serían después de eso, yo creo que en junio o julio", dijo al hablar de sus proyectos profesionales, dejando al descubierto por error cuándo se espera que venga al mundo el primer hijo de Maite.

Presumiendo de su faceta de mamás

Precisamente hace unos días, Anahí, compartía una imagen junto a sus dos compañeras de RBD que causaba auténtico furor. Y no, no era una instantánea sobre el reencuentro de la banda sobre el escenario que tendrá lugar este año, sino de algo mucho más personal y entrañable. En la fotografía aparecen las tres amigas acompañadas Manu, el hijo mayor de la que diera vida a Mia Coluci en la famosa serie juvenil, y de María Paula, la niña de Dulce María, mostrando así su lado más maternal. En la instantánea ya parece vislumbrarse la incipiente barriguita de Maite.

"Lo que es para siempre nunca se va. Se transforma, crece y se vuelve invencible…", escribía Anahí junto a su publicación, haciendo referencia a la gran amistad que las une. “¡Hoy somos mucho más fuertes! ¡Hoy nada nos para! Hoy somos una. Las amo con mi corazón”, añadía a su mensaje.