Maite Perroni ('RBD') anuncia que está embarazada de su primer hijo

Los Reyes Magos han pasado estos días por nuestros hogares dejando diferentes regalos, pero el que ha recibido Maite Perroni es un de esos que jamás podrá olvidar ya que le traían la mejor de las noticias: va a convertirse en mamá. La intérprete de Cuidado con el ángel está esperando su primer hijo con Andrés Tovar a quien dio el 'sí, quiero' el pasado mes de octubre. Un hecho que les llena de ilusión puesto que, convertirse en padres, era uno de los mayores deseos de la pareja.

¿Qué deportes practica William Levy para tener un cuerpo diez?

VER GALERÍA

No te pierdas 'Smiley', la comedia romántica LGTBI de Netflix que rompe con el tópico sobre las segundas veces

Hace unas semanas, Maite, de 39 años, dejaba claras sus intenciones y afirmaba que "ya pusimos nuestra cartita abajo del árbol”, en relación a su deseo de ampliar la familia. Una petición que les ha sido concedida y que la pareja ha anunciado de una manera muy tierna del día 6 de enero a través de un simpático video que han compartido con todos sus seguidores.

VER GALERÍA

En el clip se puede ver como el intérprete de Triunfo del amor corta un trozo del roscón de Reyes y, al levantar el pedazo del dulce, queda al descubierto un pequeño cartel en el que se puede leer: "Ya somos 3", haciendo oficial de este modo la feliz noticia de su embarazo tres meses después de su boda de cuento de hadas.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Las imágenes continúan con tres botitas navideñas personalizadas colgadas de la chimenea. En ellas se pueden leer los nombres del matrimonio, salvo en la última donde aparece un interrogante, puesto que aún no se conoce el sexo del bebé, de la que la cantante de Ser o parecer ha sacado una nota que dice: "Andrés y Maite, dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡Van a ser papá y mamá!".

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La pareja también ha abierto un regalo que tenían a los pies de un original árbol hecho de bolas de navidad, que contenía un trajecito de bebé y una tarjeta en la que han escrito: "Nos sentimos profundamente agradecidos por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni ". Las imágenes finalizan con la pareja dándose un beso y fundiéndose en un cariñoso abrazo, dejando patente la felicidad que les embarga en este momento tan especial para ellos.

VER GALERÍA

Maite y Andrés compartían el video con el siguiente mensaje para ilustrarlo: "¡En Feliz día de Reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos", han dicho exultantes de alegría.

VER GALERÍA

Las felicitaciones no se han hecho esperar y, tanto los seguidores de la artista como los amigos de la pareja, han llenado de buenos deseos la publicación, donde tampoco han faltado las de sus compañeros de RBD, quienes les han asegurado que, tanto ella como Andrés, van a empezar el mejor capítulo de sus vidas. "Ay, ay, ay, felicidades! ¡Qué emoción!”, ha escrito Dulce María, quien conoce de primera mano la experiencia de ser madre puesto que hace dos años tuvo a su hija María Paula.

VER GALERÍA

Anahí, que tiene dos niños: Emilino y Manu, ha sido una de las más emocionadas con la noticia, tanto que primero reconocía que no podía ni escribir, para luego añadir en otro mensaje: "Bebé te esperamos con todo el amor del mundo tus tías y tíos. Te amamos desde el primer segundo y aquí voy a estar siempre para ti". Christian Chávez no era capaz de encontrar la palabras ni los símbolos para definir cómo se sentía: "Se me acaban los emojis", ha dicho, acompañando el texto de corazones, estrellas y caritas enamoradas.

Christopher Uckermann, otro de los componentes del grupo, también se ha sumado a la celebración por la nueva vida que está en camino. "Qué hermoso vídeo", ha afirmado junto a varios corazones. El anuncio de la llegada del bebé llega solo unos días antes de que la agrupación revele cuándo comenzará el tour con el que planean el reencuentro de la agrupación, una gira que tendrá lugar este 2023, y que ahora supone una doble celebración para todos los fans.

VER GALERÍA

La historia de amor de Maite Perroni y Andrés Tovar

Fue en octubre de 2021 cuando, a través de un comunicado de prensa, la pareja hacía pública su relación: "Cuando la vida te regale la oportunidad de volver a empezar, no dudes en pedir desde lo más profundo de tu corazón lo que tu alma anhela encontrar; esto nunca va a dejar de sorprenderte", se leía en el documento con el que gritaron su amor a los cuatro vientos.

VER GALERÍA

Un noviazgo que comenzó con polémica ya que antes de comenzar a salir la actriz llevaba ocho años con el músico Koko Stambuk, mientras que el productor televisivo de series como Gossip Girls Acapulco estuvo casado con la también actriz Claudia Martín. Pese a las especulaciones ambos quisieron dejar de manifiesto que su relación comenzó cuando ellos ya habían roto sus anteriores relaciones.

"Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", señalaban entonces para aclarar la situación.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

El septiembre pasado, los novios sorprendían con el anuncio de su compromiso matrimonial, solo un mes después, la pareja llegaba al altar en una boda de ensueño realizada en Valle de Bravo, donde la cantante protagonizó un reencuentro con sus compañeros de RBD Anahí, Cristian Chávez y Christopher Uckermann. Ahora, comienzan un nuevo camino juntos y el amor de la pareja se ve colmado de felicidad con la llegada del bebé que tanto han deseado.