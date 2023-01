Isabelle Junot, de cena con Álvaro Falcó, cuenta cómo está llevando su embarazo

La cara no miente y en el caso de Isabelle Junot es el puro reflejo de la felicidad. La mujer de Álvaro Falcó atraviesa un momento dulce pues está embarazada de su primer hijo, una excelente noticia que ella misma compartía con sus incondicionales en sus perfiles sociales. Quizá para seguir celebrándolo salió a cenar con su marido y algunos amigos a un local de Madrid, un encuentro tras el que comentó cómo está llevando este embarazo. “Muy bien, muchas gracias” respondió sonriente. Tampoco pudo evitar una carcajada al asegurar que no tiene antojos y explicó que de momento no tiene muchas cosas preparadas para la llegada del bebé. “La verdad es que no tengo mucho” dijo.

El futuro papá ya había comentado hace unos días que Isabelle, de 31 años, se encuentra fenomenal, un adjetivo que se podría aplicar a las recientes imágenes que compartió ella misma durante una escapada con su madre, Nina Wendelboe-Larsen, a Palm Beach, Florida. Desde allí la marquesa de Cubas, con un favorecedor bikini en azul y blanco, mostró sus curvas premamá, unas instantáneas que fueron muy aplaudidas por sus incondicionales.

"Y pensaba que este año no podía ser más mágico", aseguraba la futura mamá el pasado 30 de diciembre cuando anunció su embarazo. Sin duda el 2022 será un año que quede en su memoria como uno de los más especiales pues el 2 de abril se casaba con Álvaro Falcó en una romántica ceremonia que tuvo como escenario el palacio del Marqués de Mirabel, en Plasencia. La noticia de su embarazo llegó a su regreso del viaje que hizo el matrimonio a Kenia y que fue como una segunda luna de miel.

La coach de nutrición, que fue finalista de la séptima edición de MasterChef celebrity y se ganó el cariño de público y jueces con su espontaneidad, sencillez y simpatía, siempre expresó su deseo de formar una familia. “No creo que vaya a ser ahora mismo, pero, obviamente, en un futuro sí", respondió la pareja en ¡HOLA! Tras su enlace sobre cuándo les gustaría ser padres. Aseguraba además Isabelle que Álvaro sería un padre extraordinario. "Lo que más admiro de él es su paciencia, su bondad; está siempre de buen humor, como yo. Es muy detallista, nos pone a todos por delante, a mí, obviamente, a su familia… Es genial. Y nos divertimos mucho juntos, además. ¡No nos aburrimos!", comentó en la revista.