¡La familia vuelve a crecer! Meghan Trainor anuncia que está embarazada de su segundo hijo

¡Meghan Trainor (29) está de enhorabuena! La cantante ha anunciado que está embarazada de su segundo hijo, que llegará al mundo este verano. La intérprete ha compartido la feliz noticia con una simpática fotografía en la que aparece con unas gafas de sol recubiertas de brillantes y dándole un beso a la ecografía de su futuro bebé, que, por el momento, no ha desvelado si es un niño o una niña. A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de mensajes de cariño de sus admiradores y también de numerosas celebridades como Hilary Duff, Mandy Moore, Nicky Hilton o Kris Jenner.

La artista, que el próximo 25 de abril va a sacar a la venta un libro llamado Dear Future Mama (Querida futura mamá), ha revelado en el programa de televisión estadounidense Today cómo está viviendo está nueva etapa de su vida. "¡Lo hemos conseguido, estamos muy ilusionados!", exclamaba haciendo referencia a su marido, el actor Daryl Sabara (30). Sin embargo, a pesar de su enorme alegría por ampliar la familia, también ha confesado que está sufriendo fuertes brotes de dermatitis a causa de los cambios hormonales.

Esta no es la primera vez que la ganadora del Grammy ha hablado con sinceridad sobre la cara menos agradable de la maternidad, puesto que el parto de su primogénito, Railey, que esté mes de febrero cumplirá dos años, fue muy complicado "Cuando nació no lloraba, solo le pude ver un momento antes de que se lo llevasen". El pequeño tuvo que estar varias semanas recibiendo cuidados intensivos en la unidad de neonatos, una experiencia que la vocalista definió como aterradora por la incertidumbre. Afortunadamente, todo salió bien y Meghan ha declarado que su niño está "perfecto, sano y feliz".

Precisamente, ha escrito esta novela como un manual de ayuda para que las mujeres que pasen por una situación similar a la suya puedan sentirse reflejadas y comprendidas. "En mi primer embarazo me sentía muy sola, era la época Covid, no tenía amigas que estuvieran embarazadas... no me gustaría que nadie más se encuentre así. Ahora puedo ser una especie de mejor amiga que da detalles e información sobre toda está locura".

Éxito personal y profesional

Meghan Trainor también vive un dulce momento en lo referido a lo profesional. Saltó a la fama en el año 2014 con el sencillo All About That Bass, con una letra simpática que hacía un alegato a favor de la diversidad de cuerpos, también conocido como body positive. La cantante ha sabido mantener su esencia en todo momento, temas de ritmos pegadizos y mensajes positivos, cosechando numerosos éxitos. El más reciente con la canción Made You Look, que acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales, y del que ya prepará un remix con Kim Petras.

