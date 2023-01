Han pasado dieciocho años desde el estreno de 'Aída': ¿Qué ha sido de sus protagonistas?

Aquella idea de Paco León de reunir hace tres años a los actores de Aída parece haberse convertido en tradición. Solo que esta vez era muy especial: nada menos que 18 años hace del estreno de la mítica serie, que se emitió por primera vez un 16 de enero de 2005. Da vértigo pensar en lo rápido que ha pasado el tiempo. Pero ¿qué ha sido de sus intérpretes, cómo les cambió la vida pasar por Aída?

Carmen Machi: una carrera imparable

Carmen era una actriz de teatro poco conocida cuando fichó por 7 vidas para un papel esporádico. Sin embargo, gustó tanto que no solo se convirtió en fija sino que terminaron haciéndole una serie a medida. Aunque Machi abandonó antes de que la serie se agotara, su fama la llevó directa hasta Pedro Almodóvar, con quien rodó un corto y un largometraje. Desde entonces se ha convertido en una actriz de referencia, reconocida con distintos premios.

La actriz, que cumplió 60 años este mes, fue parte del arrollador éxito de Ocho apellidos vascos y, en 2020, se incorporó a una producción internacional de Netflix y también ha rodado con dos de sus compañeros, convertidos en directores: Rainbow, con Paco León, y Pieles, con Eduardo Casanova. Por cierto: pronto la veremos en La Mesías, la serie de Los Javis en la que también participa Amaia Romero.

Paco León, de Luisma a director

El Luisma podría parecer tonto, pero no lo era en absoluto. Paco León, como Carmen Machi, también fue lanzado a la fama gracias a Aída (aunque ya lo conocíamos por sus sketches en Homo zapping), y desde entonces no ha parado. A su carrera como actor ha sumado la de director. Dirigió a su madre en Carmina o revienta y Carmina y amén, y el pasado septiembre llevó a San Sebastián Rainbow, su particular visión de El mago de Oz.

En estos años, Paco unió su vida a la de Anna Rodríguez Costa, con la que tuvo a su hija Manuela. Pareja desde 2006, poco después de que se estrenara Aída, se separaron en 2020.

Ana Polvorosa, unida (también en lo profesional) a otro compañero de la serie

Dio vida a Lorena, la hija de Aída. También ella vio impulsada su carrera gracias a la serie. Pero, sorprendentemente, Ana es hoy más conocida por sus papeles dramáticos que por su vis cómica. Fue una de las protagonistas de Las chicas del cable y ha intervenido en los dos largometrajes de su íntimo amigo (y compañero en Aída) Eduardo Casanova: Pieles y La Piedad. Pronto la veremos en Tú también lo harías, la serie en la que trabaja junto a Michelle Jenner.

En cuanto a su corazón, en la actualidad mantiene una relación con Álvaro Mel, protagonista de La Fortuna, la primera serie de Amenábar y donde ambos se conocieron.

Eduardo Casanova: un director de culto

La carrera de Eduardo Casanova está hoy más enfocada a la dirección que a la interpretación. Después de Aída, donde daba vida a Fidel, comenzó a ponerse tras las cámaras con varios cortos hasta su primer largometraje, Pieles, que llegó a pasearse por la Berlinale y, más recientemente, La Piedad.

Pronto podremos ver su nuevo trabajo, Nacho, que es una serie biográfica sobre el actor de cine para adultos Nacho Vidal, y que está protagonizada por Martiño Rivas.

Pepe Viyuela: literato y político además de actor

A Pepe Viyuela lo conocíamos por sus sketches sin voz en programas como Un, dos, tres…, responda otra vez. Pero su primer gran papel televisivo también le llegó con Aída. Después lo hemos visto en Olmos y Robles, Matadero (donde trabajó con su hija, Camila) y, muy pronto, en la tercera temporada de La caza.

Pero en paralelo a su trabajo como actor, Viyuela también ha estado metido en política (aunque solo de forma testimonial y sin cargos orgánicos) y es escritor. Además de una novela, Bestiario del circo: el vientre de la carpa, ha publicado tres libros de poemas, uno de los cuales llegó a ganar un premio.

David Castillo: de Aída a Aitana (Ocaña)

Aunque David tenía 12 años cuando se estrenó Aída, esta serie no era su primer trabajo. Ya lo habíamos visto, por ejemplo, en la serie Manolito Gafotas. Después de su papel de Jonathan, David ha participado en El Cid, Amar es para siempre y, más recientemente, en La última, la serie protagonizada por Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau.

En el amor sabemos que estuvo, allá por 2017, unido a Jara Dominguín, la hermana pequeña de la desaparecida Bimba Bosé.

Melani Olivares: otra de las famosas que se puso tras los fogones

Al igual que su compañero David, Melani también recaló en Amar es para siempre, donde sigue. Antes pudimos verla en Bajo sospecha, La embajada o Perdida y, como curiosidad, participó en la quinta edición de MasterChef Celebrity, donde permaneció un par de programas.

Pero Melani es, además, una madraza. Tras adoptar a Martina en pleno éxito de Aída, tuvo dos hijos más: Manuela y Lucho, este último fruto de la relación con su ya exmarido Gorka González. En 2021 confesó haber pasado por problemas económicos y contó que su compañera Carmen Machi, a la que considera su hermana, fue una de las que la ayudó a superar el bache.