Quién es quién en la familia de Paco León: de su famosísima madre a su hermano militar

Francisco León Barrios, o más conocido como Paco león, nació en Sevilla el 4 de octubre de 1974. Es actor, productor y director y dió el salto a la fama por el papel de Luisma en la serie de Aída. Una profesión a la que no solo se dedica él en su familia, si no también su hermana, María León y su madre, Carmina Barrios a quien conocimos a través de las películas dirigidas por el intérprete y por las que consiguió una nominación al Premio Goya como Mejor Actriz Revelación. Un clan, en el que el más desconocido es su hermano Alejandro, y que lleva el humor y la risas como bandera. En cuanto a su vida personal siempre ha sido muy reservado. ¿Quieres conocer a la familia completa de Paco León y todos sus detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

