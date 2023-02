María León reaparece en unos premios tras toda la polémica suscitada por su incidente con un policía de Sevilla

Loading the player...

María León fue detenida el pasado 1 de octubre en Sevilla por una presunta agresión a un agente de la Policía local. Según los agentes, agredió físicamente al policía por lo que se le atribuye un delito de atentado a la autoridad. Tuvo que pasar la noche en comisaría y al día siguiente, tras acogerse a su derecho de no declarar ante el juez, abandonó el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla. La intérprete niega los hechos y ha denunciado haber sido víctima de "abuso policial". Una denuncia que la jueza ha desestimado. Tanto ella, como los tres investigados en los hechos, tenían que declarar a principios de febrero pero finalmente se aplaza esta declaración al próximo 22 de febrero. Estos hechos han sido la causa de que la actriz haya estado desaparecida estos meses. María reaparecía este sábado por primera vez en los Premios Carmen, galardones de la Academia de Cine de Andalucía. Ella posaba en el photocall de la alfombra roja pero no quiso hacer declaraciones. Quien sí se detenía a hablar con la prensa ha sido su hermano, Paco León. Dale al play y no te lo pierdas.

María León, detenida en Sevilla por una presunta agresión a un policía local

María León denuncia a los policías que la detuvieron