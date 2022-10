María León denuncia a los policías que la detuvieron La actriz fue detenida por presunta agresión a un agente policial y puesta en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar

La actriz María León fue detenida el pasado 1 de octubre en Sevilla por una presunta agresión a un agente de la Policía local. La intérprete niega los hechos y ha denunciado haber sido víctima de "abuso policial". Los abogados de la actriz Carla Vall y José Antonio Sires han anunciado, a través de un comunicado, que ya han puesto una denuncia a los agentes de la Policía que detuvieron a su clienta, tal y como ella misma advirtió, "por los delitos de detención ilegal, lesiones y contra la integridad moral".

La denuncia la llevará el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, que acordó poner en libertad provisional a María León, quien se acogió a su derecho a no declarar cuando fue puesta a disposición del juez.

Varios días después de su detención, la protagonista de Carmina o revienta, Sin fin o Historias para no contar se pronunció a través de un comunicado en el que desmientía lo ocurrido. "Quiero dar las gracias por todas las muestras de apoyo recibidas. Estas últimas 48 horas han sido verdaderamente difíciles. Niego haber agredido a nadie. No es mi intención poner en entredicho el trabajo necesario que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestro país, pero sí debo denunciar que he sido víctima de un abuso policial por parte de unos agentes de la Policía Local de Sevilla. El caso está en manos de mis abogados y desde este momento pongo toda mi confianza en la Justicia", selalaba la hermana de Paco León.

Los hechos ocurrieron el sábado 1 de octubre en torno a las cinco de la mañana en la avenida María Luisa de Sevilla, según publicaba el diario ABC Sevilla. El incidente comenzó cuando la Policía Local se personó en el lugar para atender un aviso de que un ciclista que circulaba con una copa en la mano, tras lo que se hizo una prueba de alcoholemia y dio positivo. Entonces un grupo de personas, entre las que estaba María León y sus compañeros de trabajo, se acercaron a los agentes y empezaron a recriminarles su intervención. Según las fuentes policiales que cita la prensa local, la actriz sacó el móvil y empezó a grabar a los policías. Los agentes le pidieron su identificación y ella accedió, pero no llevaba consigo el DNI, por lo que le indicaron que debía acudir a comisaría y procedió a montarse en el coche patrulla.

La situación se complicó cuando los presentes continuaron increpando a los agentes y uno de los acompañantes de María León abrió la puerta del coche policial para que la hija de Carmina Barrios saliera del vehículo. Fue entonces cuando María León supuestamente agredió al agente dándole un puñetazo, algo que ella niega, y el policía tuvo que recibir asistencia médica. Cuando finalmente llegaron a la comisaría, la ganadora del Goya a mejor actriz revelación por La voz dormida sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada a un hospital.