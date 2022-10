La reacción de Paco León al enterarse de la detención de su hermana María

Paco León es uno de los directores más reconocidos en España y, ahora mismo, está de enhorabuena. Y es que, el actor se encuentra en plena presentación de su nueva película, Rainbow. Tal ha sido así, que el propio cineasta desconocía que su hermana María León hubiera sido detenida en Sevilla por la Policía Local, tras un desagradable altercado en la madrugada del sábado. El incidente en el que se ha visto envuelta la actriz se ha producido a las cinco de la mañana de este sábado, cuando la hermana pequeña de Paco León volvía de fiesta después de poner fin a un rodaje -tal y como señalaba ella misma en su perfil público, horas antes de que ocurriese todo-.

María León, detenida en Sevilla por una presunta agresión a un policía local

El director y actor ha admitido no tener conocimiento de lo que había sucedido con su hermana pequeña. De hecho, la información le pilla desprevenido totalmente y reacciona de esta forma: "Desconocía estos hechos, estaba desorientado. Le he explicado lo que ha sucedido y ha dicho que él no sabía nada y que se iba a poner, inmediatamente, en contacto con su familia", explicaban Socialité tras haberle llamado. Por el momento, y lo que se sabe hasta ahora, es que la actriz ha quedado en libertad provisional esta misma mañana tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez. Sin embargo, la intérprete -ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación por La voz dormida en 2011-, seguirá siendo investigada por un presunto delito de atentado a la autoridad. En esta línea, el Juzgado continuará con la práctica de nuevas diligencias en los próximos días, según ha informado la oficina de comunicación del TSJA a los medios locales. María León ha salido seria y cabizbaja, caminando deprisa, y sin pararse para hacer declaraciones sobre lo sucedido.

María León saliendo de los juzgados (Vídeo Agencia EFE)

El suceso que llevó a María León a comisaría

Eran las cinco de la madrugada de este sábado, cuando la Policía Local de Sevilla recibió un aviso de un ciclista que podía ser un peligro para la circulación por llevar una copa en la mano. Hasta la calle exacta se acercaron los agentes y procedieron a realizarle una prueba de alcoholemia. Mientras le intervenían, aparecieron un grupo de personas -que acababa de salir de fiesta después de terminar un rodaje- entre los que se encontraba la actriz sevillana, quien se acercó a los policías y les empezó a increpar por la intervención. Tras esto, ella y su grupo de amigos comenzaron a grabar la situación, tal y como aseguraron fuentes policiales a la prensa local. En ese momento, la Policía le pidió su identificación y ella accedió, pero no llevaba consigo el DNI, por lo que le indicaron que debía acudir a comisaría. María León se montó en el vehículo y, a partir de ahí, empezó todo.

VER GALERÍA

El grupo con el que iba la actriz rodeó el coche y uno de los amigos consiguió abrirle la puerta. La intérprete de Heridas salió del vehículo y fue en ese momento cuando María León propinó un supuesto puñetazo en la cara y una patada a un agente policial allí presente, quien tuvo que recibir atención médica, tal y como declararon a los medios de la ciudad. A partir de ahí, la hermana de Paco León fue detenida y llevada a comisaría, donde sufrió un ataque de ansiedad y tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario.