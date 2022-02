Melani Olivares se sincera sobre sus dificultades económicas: 'Estoy empezando a respirar'

Un día después de cumplir 49 primaveras, Melani Olivares ha aclarado cómo siguen los problemas económicos por los que atravesó hace unos meses, durante los más duros de la pandemia, tal y como ella mismo confesó entonces. "Tuve que decidir entre pagar la deuda que tengo con Hacienda o darle de comer a mis hijos, y decidí darle de comer a mis hijos", contó el pasado año, agradeciendo de corazón a varios amigos la ayuda económica que le habían ofrecido, entre los que se encontraban Willy Toledo, Carmen Machi o Yolanda Ramos. Ahora, Melani Olivares ha relatado cómo se encuentran sus finanzas y las dificultades a las que aún hace frente: "No soy rica, pero estoy empezando a respirar", confesaba a Jorge Javier Vázquez en Sábado Deluxe.

"La cosa se está moviendo mucho. Los actores, como bien sabes, estamos en una situación jodida. Los teatros no están al 100%...A veces se suspenden bolos todavía porque con ese aforo no les merece la pena", contaba Melani Olivares. "Pero estoy en otras cosas, todo se está moviendo, al ser más mayor me están dando otro tipo de personajes y estoy trabajando con otro tipo de directores", explicaba la artista. Al ser preguntada si tenía un plan B, la actriz ha asegurado disponer de ello: "Tengo los huevos puestos en otras cestas. Si hay meses que la cosa como actriz no va bien, tiro de publi, que me gusta hacerla porque la disfruto también. Hay que dignificar lo que haces pues siempre ayuda a poder seguir adelante... ", añadía la que fuera concursante de MasterChef Celebrity. A pesar de estar saliendo del bache, Melani ha reconocido haberlo pasado realmente mal tras la pandemia, sobre todo por sus hijos: "Yo lo he tenido bien durante un montón de años. Pero cuando ves que el teléfono no suena lo llevo regular, sobre todo porque tengo tres hijos y tengo que mantenerlos, pero es verdad que ahora la situación es muy diferente", aseguraba la intérprete de Aída.

Melani Olivares ha confesado que en el último rodaje de una película que realizó durante un mes entero en República Dominicana, y de la cual no quiso dar el nombre y tampoco detallar nada de los responsables de la misma, no le habían terminado de pagar su papel: "Acabo de rodar una película y me deben todavía un dinero, la mitad. Esto está en manos de los abogados. Me parece alucinante que la gente haga películas sin tener dinero", ha señalado indignada. No obstante, y a pesar de este revés en su vida, la artista tiene nuevos proyectos de aquí en delante: "Ahora me voy a rodar una película a Valencia, tengo una serie para una conocida plataforma, hay varias cosas que han salido y eso ya no es solo por lo económico, también tu autoestima va ligado a eso, a que si no tienes trabajo es ¿porque eres ahora peor actriz?", se sinceraba.

"Es tan irregular este trabajo y no tiene nada que ver contigo, porque estás exactamente igual que hace seis meses y de repente ahora te quiere todo el mundo", comentaba Melani Olivares sobre su profesión, al escuchar la experiencia de Jorge Javier Vázquez de la poca afluencia de espectadores en los teatros cada mes de enero. "No hay nadie, ningún actor en el mundo que no haya tenido momentos de bajón", explicaba. "Ser actriz para mí significa vivir otras vidas que no es la mía, y yo a veces estoy hasta las narices de mi vida. Entonces el poder tirar como vía de escape con los personajes que haces, te libera", zanjaba Melani.

