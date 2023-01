Mientras Shakira canta al desamor... ¡Marta Sánchez le dedica su nuevo tema a su chico!

Loading the player...

Shakira ha conseguido batir récords históricos con su nuevo tema junto a Bizarrap. La fórmula de su éxito, en este caso, los ritmos pegadizos, el estilo y voz de la colombiana... y una letra dirigida a su ex, Gerard Piqué, y a su nueva novia, Clara Chía. Pero mientras unas cantan al desamor, Marta Sánchez hace justo lo contrario. Su estreno más reciente es Contigo, un romántico tema que ha dedicado a su chico, Federico León, y que también se ha posicionado muy bien en las listas. "Me ha salido dedicar una canción que hable de mis sentimientos actuales que son de enamoramiento y de paz", asegura la artista. Marta se encuentra en un momento muy dulce y no necesita pasar por el altar para demostrarlo. "Me siento casada. Ya tengo mi anillo que, además, lo saco todo el rato en el vídeo de Contigo", afirma. Dale al play y no te lo pierdas.

