Laia Costa, la actriz del momento nominada a los Feroz: mamá de una niña, hija de una taxista y doula

Laia Costa se llevó el Premio Forqué a mejor interpretación femenina por Cinco Lobitos, la ópera prima de la directora Alauda Ruiz de Azúa sobre la maternidad y los cuidados. La actriz catalana, de 37 años, dedicó el galardón a su particular tribu. "A mis padres, a mi chico, a mi hermana y a mi hija por poner tantas veces su vida en pausa para mí", dijo emocionada. Este sábado, la intérprete podría ampliar su palmarés en la X edición de los Feroz, una gala que afronta sin nervios y con muchas ganas de disfrutar. De hecho, ya sabe a quien dedicaría el premio si se lo llevara. "Al equipo, porque han sido todos muy disfrutones y han trabajado de una manera que me da ganas de trabajar así siempre, ha sido un proyecto especial", dijo a Europa Press.

La intérprete, que comparte categoría en los Feroz con Anna Castillo (Girasoles silvestres), Laura Galán (Cerdita), Marina Foïs (As bestas) y Carla Quílez (La Maternal), da vida a Amaia, una madre primeriza sobrepasada que acude a casa de sus padres en busca de ayuda y una vez allí tendrá que hacerse cargo también de ellos. Su delicada actuación ya triunfó en el pasado Festival de Málaga y puede que también lo haga en la próxima gala de los Premios Goya, que se celebrará el 11 de febrero en Sevilla. Pase lo que pase esa noche, Laia ya ha ganado, pues su hermana Noe, que estudió Arquitectura y ahora trabaja como escenógrafa y en la dirección de arte, está nominada como parte del equipo de Los renglones torcidos de Dios.

Laia ha regresado con fuerza al cine español tras triunfar en Europa con películas como la alemana Victoria. Y lo hace con Cinco Lobitos, una historia que invita a la reflexión. "Si no tienes un entorno del que tirar, alguien debe ocuparse de nosotros. El margen de mejora que tenemos por delante es enorme. El cuidado anda en el centro del debate público. Hay que situarlo entre lo imprescindible", aseguró en una entrevista concedida a El País.

La actriz, que estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Ramon Llul, ha regresado a Barcelona tras una temporada viviendo en Miami con su marido, al que conoció en su etapa universitaria. Se trasladaron a vivir allí por el trabajo de su pareja, que es CEO en esta ciudad de Florida de una empresa de retail. Y allí nació su hija.

Laia decidió ser madre después de rodar el drama de infertilidad Only You, porque se metió tanto en el personaje que pensaba que no iba a poder tener hijos. Pero se quedó embarazada rapidísimo y se convirtió en madre en plena pandemia, en mayo de 2020. La actriz dio a luz en su casa de Miami acompañada de su marido, una doula y una partera-enfermera. "Me eduqué mucho sobre el tema para tener a la niña fuera del hospital debido al covid. Me sentí muy segura. Fue una experiencia muy bonita", recordó en El Mundo, desvelando que ella también se había formado como doula y había ayudado a algunas mujeres.

Cuando su niña tenía tres meses, leyó el guión de Cinco Lobitos y se sintió tan identificada con el personaje de Amaia que no se lo pensó dos veces. El rodaje arrancó cuando su hija tenía 13 meses y la película se estrenó cuando la niña había cumplido dos años. Ahora, esta actriz internacional, hija de José María Costa, gerente de la sala de baile Niza y Cristina Bertrán, una de las primeras mujeres taxistas de Barcelona, está recogiendo los frutos de este trabajo mientras espera paciente el estreno de su nueva película, El maestro que prometió el mar, de la directora Patricia Fons.