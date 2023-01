De la alfombra roja a la gala: cómo ver los Premios Feroz 2023 en directo y dónde se celebran

La cuenta atrás para la esperada gala de los Premios Feroz 2023 ha comenzado. Solo quedan 5 días para que el próximo sábado 28 de enero se celebre la ya tradicional velada de los galardones concedidos por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), una ceremonia muy especial ya que se cumplen diez años desde su primera edición. Desde la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza y a partir de las 19:30 horas, los seguidores de las creaciones de la pequeña y la gran pantalla podrán ver la alfombra por donde pasearán populares rostros del panorama audiovisual como Carmen Machi, Itziar Ituño, Álex de la Iglesia, Eduardo Casanova, Macarena García, Luis Tosar, Juan Diego Botto o Leonor Watling, entre muchos otros. Será a partir de las 22:00 horas cuando la gala arranque.

Por segundo año consecutivo la capital aragonesa es el emplazamiento elegido para reconocer el trabajo que hay tras las mejores películas y series del 2022, cuyos protagonistas se darán cita en esta gran fiesta que se retransmitirá en directo a través del canal de Youtube de los Premios Feroz. Tanto la alfombra roja como el propio evento podrá verse a través de esta plataforma, una emisión que comenzará a las 19:30 horas con un especial presentado por los periodistas Mariona Borrull y David Martos. Ambos charlarán con los asistentes y compartirán impresiones previas a la ceremonia.

A las 22:00 horas se dará el pistoletazo de salida a la entrega de galardones, que se otorgarán en un total de 20 categorías diferentes, once cinematográficas, siete de series y dos correspondientes a los Premios Feroz Arrebato, además del más especial de la noche: el Premio Feroz Audi de Honor que recibirá Pedro Almodóvar en homenaje a su trayectoria. Además, el director manchego, de 73 años, aprovechará su viaje a Zaragoza para formar parte de una masterclass abierta al público que tendrá lugar el viernes, víspera de la gala, a las 19:00 horas. Aunque las 1.900 butacas para este encuentro ya están reservadas, la charla, convocada por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, también podrá verse en streaming desde Youtube.

As bestas, el largometraje de Rodrigo Sorogoyen, se postula como el gran favorito con un total de 10 nominaciones, entre ellas, la de mejor dirección, mejor película dramática y mejor guion para el director e Isabel Peña, mientras que Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, suma 7 y Cerdita, de Carlota Pereda, 6. En cuanto a series, La ruta es la que más nominaciones acumula, 6 en total, seguido de Apagón, Intimidad, No me gusta conducir y Rapa, todas ellas con 4.

Algunos de los protagonistas de la gala ya se encuentran en la ciudad, donde han ofrecido encuentros con el público previos al décimo aniversario de estos Premios Feroz 2023, como Claudia Salas, Ricardo Gómez, Javier Calvo, Javier Ambrossi, o Belén Cuesta, que acudió a la Filmoteca de Zaragoza para inaugurar estos actos paralelos con un coloquio sobre la película Ventajas de viajar en tren, uno de los filmes más importantes de su carrera que estuvo nominado en 2020 a 5 premios Feroz, de los cuales obtuvo el galardón a Mejor Comedia.

"¡Ya estamos aquí!", han anunciado desde el perfil oficial de los Premios Feroz junto a una imagen en la que se ve la sala multiusos del Auditorio de Zaragoza repleta de cables y cajas para dejar el espacio perfecto para la gran noche. Por su parte, el estudio de diseño de interiores encargado de la puesta a punto del recinto ha confirmado que desde este lunes ya se está ultimando cada detalle del escenario.

El Ayuntamiento de Zaragoza, patrocinador oficial de la gala, colocará una gran pantalla en la plaza Miguel Merino, a las puertas del auditorio, desde donde el público que se acerque podrá seguir el evento desde el inicio. También podrán ver de cerca a los galardonados, pues está previsto que hagan su salida por ese mismo lugar, con la idea de que reciban la ovación de sus seguidores.

