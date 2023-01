Amaia Montero reaparece tras un importante aniversario haciendo un guiño a Miley Cyrus

Las apariciones públicas de Amaia Montero son escasas. La cantante se mantiene lejos del foco mediático, volcada en su salud, en la familia y en los preparativos del nuevo disco que inicialmente se iba a publicar a comienzos de 2023 pero que ha tenido que retrasarse por su ingreso durante un mes en una clínica de Navarra. Ahora, tras unas semanas de calma y desconexión, ha reaparecido. Lo ha hecho con una imagen antigua en blanco y negro a la que ha puesto como banda sonora uno de los temas más comentados del momento: Flowers, la canción con la que Miley Cyrus ha seguido los pasos de Shakira.

El tema que ha publicado la que fuera chica Disney y que acompaña a la foto de Amaia se ha hecho viral porque habla de una relación sentimental tóxica que todo el mundo ha conectado con su controvertida historia de amor con Liam Hemsworth. De hecho lanzó la canción justo el día en el que su exmarido y cuñado de Elsa Pataky cumplía años. Su ritmo pegadizo parece que también ha conquistado a la cantante vasca de 46 años, de cuya vida sentimental han trascendido muy pocos datos. Mantuvo una relación con Gonzalo Miró entre 2009 y 2011 y anteriormente fue vinculada con José María Gutiérrez 'Guti'.

En 2019, durante un viaje a Argentina, Amaia confesó sus ganas de ser madre. También aseguró que le resulta difícil encontrar pareja ya que su trabajo le obliga a viajar constantemente y no quiere que la persona con la que comparte su día a día la acompañe durante las giras porque a ella tampoco le gusta acompañar a los trabajos. Se definió entonces como una mujer independiente que tiene su propia vida. Meses después protagonizó una polémica con Leire Martínez, quien la sustituyó como vocalista de La Oreja de Van Gogh al firmar un disco en el que no participaba y sorprendió con un impactante cambio físico. Tras una etapa de silencio, a finales de 2022 preocupaba a sus fans con una foto muy desmejorada en la que decía: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de qué me sirve la vida?".

Un importante aniversario

El 'regreso' de Amaia tras prácticamente dos meses de ausencia llega escasos días después de una fecha llena de significado. El pasado viernes se cumplieron dos décadas del lanzamiento de uno de los temas que la encumbró junto a La Oreja de Van Gogh: 20 de enero. La canción sigue siendo una de las preferidas por los fans del grupo, que la han convertido en todo un himno. Su letra es considerada como una preciosa declaración de amor. "Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir, quiero perderme esperando, quiero quererte o morir. [...] Me pregunté qué sería sin ti el resto de mi vida, y desde entonces te quiero, te adoro y te vuelvo a querer", es solo una parte de este emblemático tema con el que además hacen un guiño a su San Sebastián natal, que ese día vive su fiesta grande.

