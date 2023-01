Mai Meneses se emociona al contar que es probable que sus hijos 'desarrollen un trastorno bipolar'

Mai Meneses ha relatado el infierno que vivió tras su pasó por la segunda edición de Operación Triunfo y el inesperado éxito de Nena Daconte. La artista madrileña, de 45 años, ha confestado en el programa Viajando con Chester, de Cuatro, que siempre quiso cantar, pero que nunca había dado forma a ese sueño. "No había soñado con sonar en la radio, no había soñado con hacer conciertos, no sabía en qué consistía esta profesión", ha explicado con total sinceridad. Su historia comienza cuando su hermano mayor y su novio de entonces, que después fue su marido, le apuntan, sin ella saberlo, al casting de OT. Tras hacer varias pruebas, es seleccionada y pone rumbo a Barcelona con el consiguiente drama de su familia. Sin embargo, su estancia en la Academia no fue como esperaba. "Yo dentro de OT no funcionaba, yo soy una planta de exterior. Fui la primera expulsada del concurso. La perdedora más famosa de España", ha recordado entre risas. "Yo soy muy muy tímida, me cuesta mucho arrancar y ahí dentro, con todas las cámaras, no sabía que hacer. Yo veía una cámara y me escondía", ha añadido.

Fuera de la academia las cosas no mejoraron. "Viví fatal la expulsión, luego iba a las firmas de discos y yo no tenía a nadie en mi cola". Pero de pronto, se convirtió en Nena Daconte y alcanzó el éxito, sobre todo, con el tema En que estrella estará. En menos de un año ganó el Premio Ondas a Artista Revelación, pero ella seguía siendo "muy insegura y tenía la autoestima por los suelos". "Ahora he conocido que eso que me pasaba se llama Síndrome de la Impostora, que cuando nos pasa algo bueno pensamos que no nos lo merecemos y que no somos suficientes para ese papel que nos ha tocado o ese regalo que nos ha dado la vida. Sonábamos en muchos sitios, empezábamos a tener mucho éxito y yo estaba todo el tiempo pensando: '¿Pero canto bien? ¡Pero si yo canto mal?! Yo no entendía nada porque todo lo que hacía era malo, no era suficiente".

Pese a ello, disfrutó al máximo de 2005 a 2007. Sin embargo, en 2007 "me tomé una pastilla de esas de pasarlo bien y a mí me sentó regular. Tuve un mal viaje y a partir de ese momento me empecé a volver supersusceptible". En ese viaje, según ha confesado, "soñé con Marilyn Monroe, Dios me vino a hablar y me dijo que era judía... Me obsesioné con eso, era todo muy loco". Hasta 2010 no buscó ayuda, cuando regresó a Madrid y se lo contó a sus padres. "Estaba fatal. Fui al psiquiatra y me dijo que estaba hecha un desastrillo, me diagnosticaron una depresión psicótica y me empezaron a medicar. En tres meses estaba como tabla rasa, se acabaron las paranoias, se acabaron los miedos, se acabó todo", ha contado.

Actualmente, la artista sigue cuidando su salud mental, de hecho continúa yendo al psiquiatra y necesita ayuda farmacológica. "Pienso que tengo como diabetes mental. Si no me tomo la medicina, 'me sube el azúcar' y si me la tomo estoy controlada, pero nada más. Lo que pasa que muchas veces, con ese afán mío de intentar que todo vuelva a la normalidad, pues dejo de tomarme la medicación y entonces vuelve la feria, y va a peor, porque va creciendo con los años", ha lamentado.

Mai ha narrado su historia en un libro, que dejará que lean sus dos hijos cuando corresponda. Además, ha señalado que los niños pueden ser más proponsos a tener problemas de salud mental. "Es más fácil que ellos desarrollen un trastorno bipolar más fuerte que el mío, eso se hereda, y en la siguiente generación es más virulenta que en la anterior. Entonces todo eso hay que ponerlo sobre la mesa", ha declarado.

Mai Meneses está casada desde 2011 con el abogado y consultor político Eduardo Baeza, que en el momento de su boda trabajaba en el Gabinete de Presidencia del Partido Popular. A la boda, celebrada en Madrid, asistieron Pedro Piqueras, Manuel Martos y Amelia Bono, Juan José Güemes y su esposa Andrea Fabra, entre otros. Un año más tarde, la pareja dio la bienvenida a su primer hijo, Edu, al que cariñosamente llaman Eddy, En 2015 vino al mundo el benjamín de la familia, Manolete.