Mai Meneses, de Nena Daconte, relata su infierno con el alcohol y las drogas tras su paso por 'Operación Triunfo'

Mai Meneses, más conocida artísticamente como Nena Daconte, ha relatado en Sálvame Deluxe el infierno que vivió nada más salir del programa que le dio la fama en su día, Operación Triunfo. A pesar de haber sido la primera expulsada de los diecisiete concursantes que conformaban la Academia, la artista formó uno de los grupos más escuchados en toda España, Nena Daconte, con el que llegó a saborear las mieles del éxito con temas tan conocidos como Tenía tanto que darte, En qué estrella estaré o El Aleph. Estos fueron algunas de las canciones que catapultaron a Mai Meneses a triunfar en la música y a convertirse en una de las artistas más conocidas de nuestro país.

La artista, que tenía muchas inseguridades que dejó ver en el talent musical, se refugió en el "alcohol y las drogas": "Fueron tres años en los que no paré de trabajar, a veces tenía que comprarme ropa porque ni siquiera me daba tiempo a lavarla, yo no era feliz, estaba completamente superada y recurría al alcohol y las drogas para sobrellevar la realidad", confesaba Mai Meneses en el Deluxe. "Bebía alcohol antes de salir al escenario para desinhibirme, si no no era capaz", contaba. La propia protagonista ha explicado lo que le sucedió una vez tras un concierto: "Canté tan mal una vez en el Palau de la Música por el estado en el que estaba, que el promotor habló con mi mánager para que devolviéramos el dinero, después de cosas así venía la culpa y la vergüenza", se sinceraba la artista VER GALERÍA

Por aquel entonces, Mai Meneses tenía la autoestima por los suelos y estaba sin amor propio, "vivir con eso es difícil y muy duro". Cuando la cantante salía a la calle se sentía vigilada por todo el mundo y se creía que la gente hablaba de ella a sus espaldas y, no solo eso, sino que se desacreditaba a sí misma: "Pensaba que me miraban, que se reían de mí, pensaba que era la que peor cantaba, la más fea, que todo lo hacía mal". Sin embargo, hubo un día que Mai Meneses tocó fondo y dejó el alcohol durante un tiempo: "Un día que estábamos en Murcia, bebí demasiado y al día siguiente tenía una jaqueca impresionante, me quedé en Murcia sola para irme después a Barcelona. En ese momento sí pensé 'qué estoy haciendo con mi vida'", confesaba la cantante de Nena Daconte.

Hace unos días Mai Meneses lanzaba su primer libro, Tenía tanto que darte: Amor, música, ansiedad, sueños y locura. En él ha descrito todas las emociones que sentía durante aquella etapa gris en la que no veía la luz. Sin embargo, lo positivo de esta obra es que se ha dado cuenta que la salud mental es algo de lo que uno no debe esconderse o sentir vergüenza: "Yo siempre digo que es como el que tiene enfermo el hígado o el páncreas, yo no tengo bien la química de mi cerebro", comentaba. Incluso, la propia artista ha confesado que en los últimos años ha acudido a varios especialistas que le han llegado a diagnosticar desde bipolaridad hasta depresión psicótica.