Nena Daconte habla sobre sus peores momentos tras 'OT' y asegura haber sufrido boicot

Nena Daconte, que en 2002 se convirtió en la primera expulsada de Operación Triunfo cuando todavía no tenía nombre artístico y participaba como Mai Meneses, ha confesado los peores momentos que vivió tras el talent musical de Televisión Española. A pesar de abandonar la academia después de la gala inicial, la cantante saboreó el éxito gracias a Idiota y En qué estrella estará, los dos hits de su disco autoeditado que la llevaron a lo más alto de las listas musicales. Después del triunfo de En qué estrella estará, la artista rompió con su socio y fue entonces cuando comenzó el peor periodo de su vida, marcado, además, por los problemas de salud mental. "Sigo sin saber lo que tengo. Lo más cercano es el trastorno límite de personalidad, pero cada médico me da un diagnóstico y hasta dar con la medicación ha sido un proceso complicado", ha dicho a EFE la intérprete de El Aleph tras haber escuchado otros cuadros posibles como trastorno bipolar.

La artista, que acaba de presentar su libro Tenía tanto que darte, título homónimo a su canción más exitosa, ha admitido además que no se tomó muy bien ser la primera eliminada de la segunda edición de Operación Triunfo, donde coincidió con Nika, Edurne, Beth, Vega o Manuel Carrasco. "Igual se me quedó un trauma bastante gordo, aunque entonces hacía bromas con mis compañeros: 'Ya verás cuando le cuente a mis nietos que he sido telonera de los chicos de OT'", ha explicado en sus memorias, en las que también ha revelado que la etiqueta 'triunfito' fue una losa par triunfar en el mundo de la música.

"Ser un triunfito era lo peor entonces porque el resto de la industria nos miraba por encima del hombro como si no tuviéramos talento", ha dicho Nena Daconte, que además cuenta en el libro que otros cantantes y emisoras de radio firmaron un pacto para que solo sonaran siete artistas del programa entre los de la primera y la segunda edición. El resto quedaban vetados. "Deja de mover tu maqueta. No merece la pena. Ha habido muchos artistas de los de toda la vida que se han quejado porque se han quedado sin trabajo. Hay un pacto en la industria", cuenta la artista, quien dice también que fue entonces cuando quiso dar un giro de 180 grados a su imagen y su carrera. "Sacaré mi disco y no mostraré mi cara. Me cambiaré el nombre y me llamaré 'Anónima'", ha añadido la exconcursante de OT, que dice que entonces aprendió a tener paciencia y ahorró todo lo ganado en el concurso para invertirlo después.

La cantante, que está casada con Eduardo Baeza Pérez-Fontán desde hace casi 10 años y es madre de dos hijos, también se ha sincerado sobre lo que piensa de su tema más conocido, Tenía tanto que darte, canción a la que cogió un poco de manía. "Llegué a odiarla un poco porque parecía que solo hubiese compuesto esa canción. Es bonita, pero no la siento tanto como otras ni la tengo tan pegada a mi corazón", ha reconocido.