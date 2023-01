Selena Gómez, ¿enamorada? El afortunado sería un conocido cantante internacional

Selena Gómez estaría de nuevo enamorada. Así lo asegura US Weekly, que señala al cantante Andrew Taggart, de The Chainsmokers, como el afortunado que ocupa ahora su corazón, si bien este subía hace tan solo unos días las últimas imágenes con quien, según la publicación estadounidense, ya sería su ex: Eve Jobs, la hija modelo de Steve Jobs cuya relación sentimental se hizo pública el pasado mes de septiembre.

En concreto, fue en Nochevieja cuando se fotografiaron juntos. En una de las imágenes, aparecen Eve y Andrew dando la bienvenida al año nuevo riendo, descorchando una botella y en la otra, posan junto a un chef, mientras ella coge al músico por la cintura. A pesar de que hace tan solo un par de semanas de eso, habrían roto y lo habrían hecho de manera "amigable".

Tras eso, se habría visto a Selena y a Andrew en un exclusivo club y, además, habrían compartido numerosos planes juntos, como jugar a los bolos o ir al cine. Según US Weekly, la artista estaría completamente involucrada con esta nueva ilusión. Por el momento, ellos no se han pronunciado.

La artista ha llevado con total discreción su vida sentimental desde que rompió, en 2018, con Justin Bieber tras siete años de noviazgo. En este tiempo se la ha relacionado sentimentalmente con otros rostros conocidos, como el actor Justin Theroux o el músico The Weeknd. En cualquier caso, no cabe duda de que Selena Gómez atraviesa un buen momento, como demuestra con la admirable fortaleza con la que ha respondido, tras su aparición en los Globos de Oro, a las críticas por su aumento de peso: "Estoy un poco grande en este momento porque me he divertido mucho durante las vacaciones" - dice en un vídeo junto a su hermana pequeña, Gracie, que la acompañó a la gala- “pero no nos importa”.