Noel Gallagher, cantante de Oasis, se divorcio de Sarah McDonald después de 22 años casados

Tras 22 de relación y 12 años de matrimonio, Noel Gallagher, cantante de Oasis, y su mujer, Sara MacDonald, han decidido tomar caminos separados. El intérprete de Wonderwall, que tiene en común dos hijos en común con la que fuera su pareja durante más de dos décadas (Donovan, de 15 años, y Sonny, de 12) han anunciado este 16 de enero su divorcio en un comunicado publicado en la revista People, donde han explicado que a pesar de sus diferencias ahora mismo lo más importante es cuidar de su familia. "Están tratando de llevarlo de la manera más civilizada. Seguirán juntos cuidando a sus hijos, que siguen siendo su prioridad. Noel y Sara piden a los medios de comunicación que respeten su privacidad y la sus seres queridos en este momento", han expresado los representantes de la pareja.

Después de la decisión de poner punto y final a su historia de amor, Noel habría dejado el domicilio familiar, una mansión de Hampshire (Londres), tal y como ha informado The Sun. El músico británico, que junto a su hermano Liam formó el exitoso grupo, contrajo matrimonio con Sara once años después de conocerse, en el 2011, cuando ya habían nacido sus dos hijos, en una ceremonia celebrada en el famoso Hotel Lime Wood de New Forest. De hecho, la publicista de 51 años aseguró en una entrevista en Vogue que lo suyo fue "amor a primera vista".

Ahora los fans especulan con que el cantante, que es padre de otra hija; Anais, de 22 años, fruto de su anterior matrimonio con Meg Mathews (se cason en 1997 y se divorciaron en el 2000), podría reconciliarse con su hermano e incluso retomar Oasis, ya que hay quien considera que las discusiones entre ellos fueron provocadas por Sara. No obstante, lo que se sabe al respecto es que los hermanos Gallagher volvieron a tener relación en 2017, pero nunca habrían terminado de solucionar sus diferencias. De hecho, las famosas peleas entre ellos fue lo que forzaron una ruptura en 2009 después de que Noel dejase la banda tras un enfrentamiento en el festival Rock en Seine en París. "Él piensa que es el líder y yo pienso que yo soy el líder, ¿entiendes lo que quiero decir?", comentó el guitarrista a El País cuando promocionó su disco en solitario.

Liam siempre ha tenido esperanza sobre de una reconciliación con Noel y ha asegurado en numerosas ocasiones que es algo que siempre tiene en mente. "Tal vez algún día cuando volvamos a ser hermanos. Lo natural sería hacer música. Lo quiero, sin duda. Es mi hermano", dijo el guitarrista al citado medio, donde además expresó que es lo que más le gustaría del mundo sobre todo por el bien de su madre: "Le gustaría que nos habláramos y nos sentáramos juntos en la mesa en Navidad".