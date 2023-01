Claire Danes y su marido, Hugh Dancy, esperan su tercer hijo

Claire Danes, de 43 años, y Hugh Dancy, de 47, están de enhorabuena. La pareja de actores, que todavía no se ha pronunciado sobre la buena nueva, se convertirán en padres por tercera vez. Así lo ha confirmado el representante de la actriz a People, asegurando que después de un año ajetreado para la protagonista de Homeland y el intérprete de Hannibal, pronto serán familia numerosa, ya que ambos tienen en común a Cyrus Michael Christopher, de 10 años, y Rowan, de 4.

Claire, que no suele hablar mucho sobre su vida privada, comentó durante sus anteriores embarazados la filosofía que adopta cuando se convierte en madre, ya que combinar la maternidad con el duro ajetreo de Hollywood a veces es muy complicado. "Muy pronto podré retirarme por un tiempo y simplemente estar embarazada, algo que espero con muchas ganas", aseguró durante un evento de promoción de Homeland, ficción que protagonizó y produjo entre 2011 y 2020. "Se siente como un gran lujo. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo trabajé hasta el octavo mes, así que parar es como un gran regalo, tener la oportunidad de parar un poco", añadió.

"La maternidad es increíble. Él dice, '¡Acción!'. Es un verdadero bebé. Es muy dulce. Le encanta la sala de operaciones del programa por todas las luces. Es un gran ambiente para un niño. ¡Es el circo!", explicó la actriz sobre cómo Cyrus se divierte cuando está junto a ella en el set de rodaje. Muy activa durante su embarazo, seguro que Claire tampoco querrá esta vez abandonar la vida social de Hollywood. De hecho, es probable que Danes muestre su tripita durante los próximos meses en el circuito de la temporada de premios este 2023, ya que ha sido nominada a un Globo de Oro (ya tiene cuatro en su poder) a mejor actriz de reparto por su actuación en Fleishman Is in Trouble. Pero no solo cuenta con esa nominación, la intérprete también podría hacerse con un premio de los Critics Choice Award por su interpretación en la serie creada por Taffy Brodesser-Akner.

Claire y Hugh se dieron el 'sí, quiero' en una discreta ceremonia celebrada en Francia en 2009, tres años después de conocerse en Newport (Rhode Island) mientras grababan juntos la película El atardecer, una película en la compartieron escenas junto a grandes estrellas de la talla de Meryl Streep, Glenn Close y Toni Colette. Fue entonces cuando nació su historia de amor. Desde que comenzaron a salir, los dos han sido muy discretos en su relación, algo que no les ha impedido acudir juntos a fiestas y galas y dejarse ver en público de la mano.