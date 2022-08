Todos los detalles de ‘Rosalina’, la nueva versión de 'Romeo y Julieta' que estrenará Disney+

En octubre llegará una inesperada e insólita versión de Romeo y Julieta y lo hará protagonizada por un joven actor al que esta obra de Shakespeare le cambió la vida. Se trata de Kyle Allen, al que conocimos por su papel de Timothy Campbell en American Horror Story: Apocalypse y al que posteriormente vimos formar parte de la banda de los jets en la versión de West Side Story dirigida por Steven Spielberg. El actor, que actualmente tiene 27 años, encaminó su carrera desde muy joven a la danza, formándose en acrobacias en la Academia de Ballet Kirov de Washington D.C, sin embargo cuando asistió a la versión de ballet de ‘Romeo y Julieta’ sintió una honda atracción por la historia y, lejos de motivarse más para seguir con la danza, decidió dejar esta disciplina para ser actor de teatro.

Ahora él será Romeo en la nueva versión que produce Disney+ y que podremos ver dentro de poco en nuestras pantallas. Sin embargo no se trata de una adptacion al uso de la obra de Shakespeare, esta vez el clásico centrará su foco en la relación romántica que anhelará tener con Romeo la prima de Julieta, Rosalina. En esta nueva versión Romeo se enamora primero de Rosalina y después coincide en el consabido baile con Julieta, lo que impondrá un triángulo amoroso que garantizará el conflicto y el enredo.

Precedido por el éxito de la novela en la que se basa When You Were Mine, el libro de Rebecca Serle ha estado presente durante cinco años en la lista de novelas más vendidas de The New York Times, en ésta ocasión se narra la historia de romance y celos de Rosalinda y Rob (el sobrenombre de Romeo), cuando Julietta se muda y esclipsa su incipiente historia de amor. Estamos ante una obra literaria traída a la época actual, sin embargo la nueva producción de Disney+ aprovecha el argumento pero vuelve a sumergirse en el tiempo orginal que vivió Shakespeare.

Kaitlyn Dever será la actriz encargada de dar vida a Rosalinda, la joven de 25 años obtuvo el premio Emmy en 2020 por la interpretación de Marie Adler en la serie de Netflix Unbelievable, papel por el que estuvo también nominada al Globo de Oro aunque finalmente no se llevó la estatuilla. Aunque la conocemos mayormente por su papel de Loretta McCready en ‘Justified’, habiendo participado también en series como ‘El mentalista’ o ‘Modern Family’.

Como no podría ser de otra forma, Julieta tiene también una presencia predominante en la trama aunque el clásico de Shakespeare sea esta vez visto por los ojos de su prima. Isabela Moner, la actriz norteamericana de origen peruano, será la encargada de dar vida a Julieta, una actriz con profundas raíces latinas que aun habiendo nacido en Ohio y habiendo participado ya en muchas superproducciones como Transformers: el último caballero o El padre de la novia, declara sentirse más peurana que estadounidense y asegura que el castellano es su primera lengua.

Un clásico actualizado

Muchas han sido las veces que el clásico de Shakespeare se ha llevado a la pantalla con la intención de renovarlo, darle la frescura que demanda la juventud y crear un nuevo universo bañado en las fuentes de la creatividad del genio inglés. Sin ir más lejos la versión que más recordaremos siempre es la protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes en 1996 que rompió todos los esquemas estéticos y narrativos situando a los Capuleto y los Montesco en la américa profunda contemporánea, una versión italianizada de bandas, mafias y pasión adolescente que sirvió a Danes y DiCaprio para dar el salto definitivo a sus carreras. Mientras llega la nueva versión de Rosalina podemos ver el clásico contemporáneo de 1996 en Disney+.