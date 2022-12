El mundo entero lamenta el fallecimiento del Papa Benedicto XVI

Benedicto XVI ha fallecido a los 95 años en la tranquilidad de su hogar en el monasterio vaticano del Mater Ecclesiae, donde residía desde que renunciase en 2013 a su cargo como jefe de la Iglesia católica, acompañado de su secretario personal y las personas del servicio doméstico de su casa, y habiendo recibido la extremaunción. Desde el próximo 2 de enero el cuerpo sin vida del Papa emérito podrá ser velado en la Basílica de San Pedro hasta el día 4 y el funeral por su eterno descanso será el jueves 5 de enero a las 09:30 en la plaza de San Pedro y estará presidido por el Papa Francisco.

Nada más conocer su fallecimiento las reacciones no han tardado en llegar. El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, lamentaba su muerte con estas palabras y anunciaba las honras fúnebres de Joseph Ratzinger . "Como ya sabéis, vengo con una noticia triste, que ya conocéis. El Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido esta mañana a las 9:34 en su casa, en el ex monasterio Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos. Puedo añadir que había recibido la unción de enfermos el pasado miércoles por la tarde, tras la misa, por la tarde, en presencia de las personas que viven en su casa. El Papa Francisco presidirá el funeral el jueves 5 de enero a las 9:30 en la plaza de San Pedro. Benedicto XVI ha solicitado que el funeral se caracterice por la sencillez y sobriedad. Este lunes 2 de enero el cuerpo será llevado a la basílica de San Pedro para que los peregrinos le den el último saludo".

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha manifestado también sus condolencias por el fallecimiento del Papa Emérito. "Benedicto XVI ha emprendido el camino hacia la Vida Eterna. Demos gracias por su magisterio y su testimonio de vida. Pidamos a Dios que lo acoja en sus brazos misericordiosos". Y las campanas de la Almudena han tocado a difunto para anunciar al pueblo de Madrid la muerte del Papa emérito.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha destacado la "profunda huella" que Benedicto XVI dejó en los católicos españoles durante sus ocho años de pontificado en los que visitó nuestro país hasta en tres ocasiones y proclamó beatos a 498 españoles. El primero de sus viajes fue en 2005 con motivo del Encuentro Mundial de las Familias en Valencia. El Papa participó en los actos y clausuró el encuentro con una eucaristía multitudinaria, en la explanada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cinco años después, en 2010, regresó para visitar Santiago de Compostela por el Año Jacobeo. Y por último viajó a Madrid en 2011 para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud,

Del mismo modo la primera ministra de Italia Giorgia Meloni se ha sumado al pésame y ha destacado del papa emérito Benedicto XVI que era "un gigante de la fe y de la razón que puso su vida al servicio de la Iglesia universal y ha hablado, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio". Meloni ha trasladado sus condolencias al Papa Francisco y a toda la comunidad eclesial y le ha definido como un "un hombre enamorado del Señor. Un cristiano, un pastor, un teólogo: una gran figura de la historia que la historia nunca olvidará".

La política española se suma también a las condolencias tras la muerte del Papa emérito. El presidente del Gobierno ha expresado su pesar: "Mis más sentidas condolencias a la Iglesia Católica por el fallecimiento de Su Santidad Benedicto XVI. Un gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz". Y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta el fallecimiento de Beneicto XVI, al que ha destacado como "un peregrino más por su intelectualidad y cercanía"