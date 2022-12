Ana Peleteiro muestra cómo ha cambiado su cuerpo diez días después de dar a luz

Loading the player...

Han pasado ya diez días desde que Ana Peleteiro y Benjamín Compaoré se convirtieron en padres primerizos. La pequeña Lúa vino al mundo el pasado 20 de diciembre y, aunque nació por cesárea, su madre se recuperó rápidamente. “A las diez horas de la operación ya estaba andando y a los tres días haciendo vida normal. Actualmente ya no tengo dolor y la cicatriz casi ni se ve”, ha revelado. Ana, además, ha mostrado cómo está su cuerpo tras el embarazo. “El abdomen ya casi ha vuelto a su sitio y ya he perdido ocho kilos de los 9,5 que cogí en el embarazo”, ha comentado, señalando, eso sí, que cada cuerpo es un mundo. Dale al play y no te lo pierdas.

