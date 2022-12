Tamara Gorro y Ezequiel Garay disfrutan de 'un día inolvidable' con sus hijos tras separarse

El matrimonio de Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha acabado de manera definitiva tras darse una segunda oportunidad, pero siguen caminos muy cercanos al estar unidos por un vínculo inquebrantable: sus dos hijos. La colaboradora televisiva aseguraba poco después de confirmar su separación que no dejaremos de verla compartir tiempo con el exfutbolista, y así ha sido. Este jueves volvían a unirse para celebrar juntos el quinto cumpleaños de su pequeño Antonio, una fiesta en la que han dejado claro que siguen y seguirán siendo una familia pese a que las circunstancias han cambiado.

"Un día inolvidable" es la frase que Tamara ha usado para definir el cumpleaños de su hijo. El niño llegaba con los ojos tapados por su mamá al evento y cuando descubrió todo lo que le habían preparado se mostró pletórico y asombrado a la vez. La temática de la fiesta era el Atlético de Madrid, club del que es gran aficionado, y del que le regalaron una camiseta. Incluso sopló las velas con una tarta del escudo rojiblanco. No faltó tampoco la piñata y una zona con porterías para disfrutar de su deporte favorito. Lo hizo al lado de su padre, del que ha heredado esta pasión y quien es, con toda seguridad, su mejor ejemplo a seguir.

A lo largo de la celebración se sirvieron hamburguesas y tanto Antonio como su hermana Shaila y sus amigos no pararon de jugar. Se tiraron con trineos por unos toboganes, condujeron coches, participaron en una coreografía, lanzaron pelotas de baloncesto a una canasta y también probaron suerte en una mini bolera. Muchas de estas atracciones también las probaron Tamara y Garay, que no dejaron de conversar con naturalidad y de sonreír viendo a sus hijos pasárselo tan bien. La prioridad de ambos es que los niños sean siempre felices y crezcan sintiendo que sus padres se adoran aunque ya no convivan bajo el mismo techo.

Después de doce años de relación, la tertuliana de Y ahora Sonsoles reconoce que es un momento muy doloroso. Sus hijos son "la fuerza necesaria para continuar caminando", pero también tiene la convicción de que seguirá formando equipo con el que ha sido su marido durante más de una década. Tamara considera que "lo más bonito que puede haber entre una pareja con hijos es que haya buen rollo" y defiende que no siempre se tiene que terminar mal. Ella se deshace en halagos con Ezequiel, al que define como una persona excelente al que va a tener un amor profundo toda la vida.

Tajante al hablar de los motivos de la separación

La autora de La princesa y la mariposa; Ser feliz no es gratis, pero tampoco cuesta tanto; o Rendirse, nunca prefiere mantener en la intimidad el motivo por el que Garay y ella han decidido separarse. Lo que sí ha querido dejar claro es que la decisión no ha estado condicionada por nada grave. Según sus palabras, no han roto por discusiones ni tampoco por la aparición de terceras personas. "Es mentira", ha dicho tajante. Tamara ha comenzado una nueva etapa en la que se centra en la familia, el trabajo y en superar los problemas de salud que padece.