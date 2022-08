Tamara Gorro cuenta cómo está superando uno de los mayores baches de su vida, el fallecimiento de su 'princesa'

Tamara Gorro está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. La influencer está atravesando un duro bache en el que, además de superar la crisis matrimonial y la depresión en la que estaba sumida, ahora tiene que hacer frente al fallecimiento de su "princesa" -tal y como ella misma la llamaba-. Valeria era su sobrina adoptiva de tan solo 9 añitos, hija de unos buenos amigos de ella y su pareja Ezequiel Garay, que luchaba contra el cáncer desde hacía cinco años. Esta fatídica noticia se ha convertido en un golpe muy duro en la vida de la pareja del futbolista, que intenta reponerse de la mejor manera posible. Ella misma ha querido desvelar de dónde saca las fuerzas para lidiar con la tristeza que le inunda tras la muerte de la pequeña.

Tamara Gorro cuenta entre lágrimas la promesa que le hizo a su 'princesa' Valeria antes de fallecer

La influencer está intentando superar la muerte de la pequeña Valeria. Por este motivo, Tamara Gorro ha querido compartir con sus seguidores uno de los alicientes que tiene y que le transmite toda la felicidad del mundo: sus hijos. La mujer de Ezequiel ha mostrado un vídeo en el que aparecían los dos niños de fondo, acompañado de unas palabras que explicaban de dónde sacaba la energía para poder continuar con su día a día: "Estas dos cositas son las que te hacen sacar las fuerzas de donde no las tienes (creo que muchos me entenderéis)", escribía, mientras se acercaba a sus pequeños. Ha sido en ellos donde la influencer ha querido refugiarse estos días, en los que han sido de los peores de su vida, intentando sobrellevar la muerte de la "princesa" Valeria.

Primeras palabras de Tamara Gorro tras su reconciliación con Ezequiel Garay

Aunque Tamara no solo se apoya en sus hijos, sino también se intenta evadir en el gimnasio, lugar en el que consigue conectar consigo misma. Tras el reciente fallecimiento de Valeria, la influencer ha querido resaltar y recomendar a sus seguidores que intenten vivir la vida. Así es en parte cómo ella se está reponiendo, pensando de esta forma, porque es algo que ha aprendido de su Valeria: "Hay luces y sombras en el camino, que vienen y van, eso lo sabemos todo. Pero... cada instante vivido ya no se recupera. ¿Lo sabemos? Vivamos", escribía Tamara Gorro con una imagen de un cielo de fondo.

La romántica imagen con la que Tamara Gorro anuncia su reconciliación con Ezequiel Garay

Era la semana pasada cuando Tamara Gorro comunicaba una de las peores noticias que podía dar: la muerte de su "pequeña" Valeria. Un duro golpe que le daba de lleno y que lo anunciaba de la siguiente manera: "Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor…Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa", lamentaba profundamente la mujer del exfutbolista. Al comunicarlo, seguidores y amigos no tardaron en mandarles mensajes de ánimo a la familia para apoyarles en los momentos más duros. A día de hoy, Tamara continúa intentando superar la muerte de Valeria, pero sin olvidar lo que significó para ella.