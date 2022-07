Tamara Gorro, destrozada por la muerte de su 'princesa', le escribe una conmovedora carta

Tamara Gorro está pasando por uno de sus peores momentos a nivel personal. Si hace unos meses era la depresión y su crisis matrimonial con su marido Ezequiel Garay, ahora la influencer ha tenido que comunicar una de las noticias más tristes: la muerte de su "princesa" Valeria, hija de unos amigos muy próximos a la pareja. La pequeña de nueve años fallecía a causa de un cáncer que, finalmente, no ha podido superar. Durante varios años, Tamara actualizaba el estado de salud de la niña a través de su perfil público, manteniendo así informados a sus más de dos millones de seguidores. Y ahora también ha anunciado su fallecimiento.

La muerte de Valeria ha supuesto un varapalo para Tamara Gorro que, rota de dolor, ha querido compartir la triste noticia con todos sus seguidores. "Mi princesa… Mi niña de la eterna sonrisa… Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables", comenzaba el mensaje de homenaje a la pequeña, acompañado de una imagen de las dos en blanco y negro. "Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor…Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa", destacaba la influencer. "Eres un ejemplo de admiración. Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única", escribía la mujer de Ezequiel, desolada por lo ocurrido el pasado 28 de julio, fecha en la que Valeria moría.

La influencer ha estado apoyando en todo momento a su "sobrina" e intentando que la pequeña cumpliese sus sueños. Sin embargo, el cáncer se llevaba a la niña que tanto ha significado para Tamara: "La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será. Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré. Tu tía Tamara", han sido las palabras con las que se ha despedido de su "princesa"".

Tamara Gorro no ha sido la única que ha querido decirle adiós, también su marido ha tenido unas cariñosas palabras hacia la que para ellos era como su 'sobrina adptiva': "Nunca te olvidaré, mi princesa. Vuela alto", lamentaba el exfutbolista, acompañando a sus palabras una imagen de la niña, sujetada por el marido de la influencer, con las camisetas del Valencia FC y dentro del estadio de Mestalla. Tanto Ezequiel Garay como Tamara Gorro han recibido muchos mensajes de ánimo, apoyo y palabras de condolencia en estos momentos tan complicados para los dos. Hace unos meses, concretamente en marzo, la influencer concedía una entrevista a HOLA en la que hablaba de cómo la pequeña "princesa" le ayudaba en el día a día, sobre todo a superar la depresión: "Veo a mi 'sobrina' Valeria, que está muy malita, y relativizo mis problemas. Cuando estoy con ella, me olvido de lo mío", explicaba.