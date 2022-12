Tamara Gorro, tras anunciar su ruptura: 'Estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida'

Unas horas después de hacer oficial que su matrimonio con Ezequiel Garay ha llegado a su fin de forma definitiva a través de un comunicado en el que anunciaba que ambos han tomado la decisión de continuar sus caminos por separado, la influencer y colaboradora televisiva Tamara Gorro ha dado sus primeras declaraciones: "Cuando he hecho este comunicado he dicho que no quería hablar del tema. Entro por teléfono porque es mi programa. Sé que esto es noticia y es normal que entre porque es mi programa. Va a ser la única vez que dé este tipo de declaraciones", ha señalado en Y ahora Sonsoles, espacio en el que trabaja como tertuliana.

La empresaria, que no quiere dar información de más "por mi propia salud" y porque, según ha asegurado, "no me hace bien", ha lanzado un contundente mensaje: "Sabéis que soy muy sincera. Los consejos que estoy recibiendo es de 'muéstrate fuerte'. Me demuestro como soy, ¿fuerte? No, no lo estoy, a pesar de que esta decisión viene gestada de hace tiempo. Esto no ha sido una decisión de esta mañana o ayer". Tamara ha señalado a Sonsoles, que también ha roto recientemente con su pareja Cesar Vidal tras dos años de relación sentimental, que, pese a lo difícil que está siendo este momento, "yo gano a una persona maravillosa de por vida": "Puedes estar separada y que te siga atrayendo esa persona, y sigas compartiendo momentos. Es lo más bonito que puede existir. Mi amor va a ser de por vida hacia él" y ha exculpado al exfutbolista argentino de toda carga en esta determinación.

"Una tiene que aprender de sus errores y estamos acostumbrados a culpar a los demás. Yo no voy a culpar a nadie. La anterior vez, que no era un divorcio sino una separación y un espacio, cometí el error de hablar más de la cuenta. Él lo sufrió mucho y yo lo que menos quiero es que sufra porque no se lo merece; por eso, esta vez he decidido no contar nada. Así no se puede decir, no se sabe nada. Yo creo que yo soy la responsable de que públicamente pueda haber repercusión o no. A él no le gusta hablar públicamente y es respetable. Yo tengo esa doble responsabilidad", ha expresado la segoviana vía telefónica después de que la conductora le agradeciera su "esfuerzo para estar aquí".

Sonsoles ha recordado a Tamara que, junto al padre de sus dos pequeños Shaila, de 7 años, y Antonio, de 4, ha vivido "los años más completos, ya que te han hecho madre, y tener una buena relación con esa persona es lo más importante, te va a dar tranquilidad para que te muestres como eres" y, por su parte, Gorro ha subrayado que no pretende desvincularse de él, ni todo lo que les une y que le va "a proteger toda la vida". También ha dicho alto y claro que esta segunda oportunidad que se han dado como pareja tras la crisis que atravesaron a inicios de este año no ha sido, en absoluto, un fracaso: "Creo que lo más bonito cuando te divorcias de una persona es saber que lo vas a tener de por vida. Muchas veces no se pierde a un marido, se gana a una persona. Estoy divorciada, pero le voy a tener de por vida. Eso es lo más bonito que puede existir entre dos personas con hijos", ha concluido.

