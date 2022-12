Tamara Gorro anuncia su separación definitiva de Ezequiel Garay

El matrimonio de Tamara Gorro y Ezequiel Garay ha llegado a su fin. Ha sido la propia colaboradora televisiva, que forma parte del equipo de Y ahora Sonsoles, la que ha anunciado la noticia mediante un comunicado. "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias", se puede leer en el texto que ha compartido.

La decisión de la influencer y el futbolista llega tras darse una segunda oportunidad que finalmente no ha tenido el resultado esperado. En enero anunciaban que se habían dado un tiempo "con la fe y esperanza de continuar juntos". Tras doce años de amor y diez de matrimonio, apostaban por "coger un poco de aire e intentar caminar juntos de nuevo". Así fue. En junio confirmaban su reconciliación y durante el verano protagonizaron románticas imágenes en las que demostraban que todo había vuelto a la normalidad. Ahora, sin embargo, han decidido romper definitivamente. Mantienen, eso sí, un vínculo inquebrantable y eterno: sus dos hijos: Shaila, de siete años, y Antonio, que esta misma semana cumple cinco años. La felicidad de los niños es la prioridad de ambos.

El 2022 no está siendo un año fácil para Tamara. A finales de julio fallecía Valeria, la hija de su mejor amiga, con solo 9 años. La niña, a la que consideraba su sobrina, padecía un neuroblastoma, un tipo de cáncer infantil que afecta al sistema nervioso. Desde que la pequeña fue diagnosticada, se volcó en poner en marcha iniciativas con las que recaudar fondos para la enfermedad como hacer bolsos solidarios bajo el lema Una pizca de magia. Formar parte del día a día de la niña también ayudó a la empresaria mostoleña a relativizar en medio de la depresión y el trastorno de ansiedad que sufre desde hace más de dos años. En cuanto a salud, también tuvo que someterse en abril a la extirpación de la vesícula.

Su historia de amor

La relación de Tamara y Garay comenzó en 2010, cuando la influencer participaba en Mujeres y Hombres y Viceversa y él era jugador del Real Madrid. El deportista se interesó en ella al verla en la pequeña pantalla y consiguió su teléfono. Al principio Gorro no se mostró muy proclive a conocerle, pero finalmente decidió dar una oportunidad al defensa argentino y la conexión fue inmediata. Dos años después contrajeron matrimonio en la finca El Olivar, ubicada a las afueras de Madrid, donde reunieron a familiares y amigos como Kiko Rivera, Jessica Bueno y Adriana Abenia.

En 2015 cumplieron su sueño de ser padres con el nacimiento de Shaila mediante gestación subrogada y en 2017 la llegada al mudo de Antonio completaba su felicidad. Cuando su hijo tenía solo unos meses revalidaron los votos matirmoniales durante un inolvidable viaje a las islas Maldivas. A lo largo de este tiempo han sido una familia trotamundos que ha vivido en Rusia y Valencia por los compromisos profesionales de Ezequiel, que colgó las botas en 2021 tras una lesión.