Tamara Gorro y su beso de película con Ezequiel Garay en la ciudad que la ha visto crecer

"En Móstoles he nacido, he pasado mi infancia, mi adolescencia, y mi vida adulta porque sigo haciendo vida alli, me apasiona esta ciudad y me hace mucho bien". Estas eran las palabras de Tamara Gorro antes de vivir una experiencia que le hacía muchísima ilusión: dar el pregón en las fiestas de esta localidad madrileña. Un acto celebrado en el Ayuntamiento de Móstoles, donde vivió varios momentos muy emotivos, al tener junto a ella a su abuela o dedicar el pregón a la recientemente fallecida Valeria, hija de unos buenos amigos, a quien se sentía muy unida. Además, protagonizó un beso de película con su marido, el exfutbolista Ezequiel Garay, en el balcón ante cientos de personas congregadas en la plaza. La propia Tamara comentó en qué punto se encuentra su relación, tras haber dado recientemente una segunda oportunidad a su amor. Dale al play y no te lo pierdas.

