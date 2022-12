Tamara Gorro desmiente tajante que su separación se deba a terceras personas

"Estoy bien, no estoy mal. Llevándolo", así ha contado Tamara Gorro cómo se encuentra tras separarse del futbolista Ezequiel Garay, con el que llevaba más de una década de relación. Con el gesto serio, pero tranquila, la influencer ha insistido en Ahora Sonsoles, el programa en el habitualmente colabora, su decisión de no entrar en detalles sobre las circunstancias que les llevó a tomar la decisión. No obstante, sí ha desmentido tajantemente las informaciones que apuntaban a una posible infidelidad del deportista.

"Es mentira", ha dicho de forma contundente, "no ha pasado nada grave". No solamente ha negado que haya terceras personas, sino que ha asegurado que su relación sigue siendo muy buena, ya que, insiste, en que las parejas no siempre tienen que acabar en malos términos. "A Ezequiel le voy a querer siempre. No solamente porque sea el padre de mis hijos, sino porque es una persona excelente", ha afirmado asegurando que les van a seguir viendo juntos en más de una ocasión.

Es la primera vez que habla en un plató de televisión sobre su ruptura, pero ya intervino por teléfono en el mismo programa unas horas después de comunicar su ruptura. Entonces se expresó en los mismos términos a la hora de hablar de su ya exmarido: "Puedes estar separada y que te siga atrayendo esa persona, y sigas compartiendo momentos. Es lo más bonito que puede existir. Mi amor va a ser de por vida hacia él", afirmó. Tamara y Ezequiel se habían dado otra oportunidad en junio, después de separarse temporalmente a principios de año. Sin embargo, en esta ocasión, han comunicado que su decisión es "definitiva".

Su relación comenzó en 2010, cuando ella trabajaba en Mujeres y Hombres y Viceversa y él era jugador del Real Madrid, y dos años después contrajeron matrimonio en la finca El Olivar, ubicada a las afueras de Madrid, donde reunieron a familiares y amigos como Kiko Rivera, Jessica Bueno y Adriana Abenia. En 2015 cumplieron su sueño de ser padres con el nacimiento de Shaila y en 2017 la llegada al mudo de Antonio completaba su felicidad. Cuando su hijo tenía solo unos meses revalidaron los votos matirmoniales durante un inolvidable viaje a las islas Maldivas. A lo largo de este tiempo han sido una familia trotamundos que ha vivido en Rusia y Valencia por los compromisos profesionales de Ezequiel, que colgó las botas en 2021 tras una lesión.