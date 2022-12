Tamara Gorro, en su momento más duro, felicita a su hijo: 'Me das esa fuerza para continuar'

Tamara Gorro está viviendo un momento muy delicado tras su separación definitiva de Ezequiel Garay. Pese a ello, intenta sobrellevar la situación de la mejor manera posible por el bien de sus dos hijos, Shaila, de siete años, y Antonio, que este jueves cumple cinco años. La 'influencer', a la que vemos como colaboradora en el programa de Sonsoles Ónega, ha compartido unas preciosas imágenes para felicitar al niño. "Hace cinco años y nueve meses me cayó un regalo del cielo, fuiste tú, hijo mío", ha comenzado diciendo junto a una foto del momento del parto. "Es imposible describir en pocas palabras lo que siento y lo mucho que haces por mí sin ser consciente. Junto a tu hermana, me hacéis sentir amada y protegida. Me habéis dado esa fuerza necesaria para continuar caminando", ha dicho.

Además, ha aprovechado este día tan señalado para enumerar las virtudes del pequeño. "Amor de mi vida, tienes bondad, sensibilidad y repartes amor por cada poro de tu piel. No sabes lo mucho que significa para mí ese te quiero diario, ese beso con fuerza mirándome a los ojos", ha escrito. "La vida no es fácil, pero te juro que intentaré hacerte el camino llano para que camines tranquilo y feliz. No soy la mamá perfecta, pero sí esa persona que lucha cada día por intentar que no pierdas la sonrisa. Nunca te soltaré de la mano pequeño. Te amo con toda mi alma, mi amor. Qué orgullosa estoy de ti. Felices cinco añitos, mi vida", ha finalizado.

Lo han intentado todo, pero no hay vuelta atrás. Tras superar una crisis y darse una nueva oportunidad el pasado mes de junio, Tamara y Ezequiel ponían fin a su historia de amor con este comunicado. "Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar, el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos. Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo MUY DOLOROSO. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias".

Tamara y Ezequiel comenzaron su relación en 2010, cuando ella participaba en Mujeres y Hombres y Viceversa y él era jugador del Real Madrid. Dos años después se dieron el 'sí, quiero' en la finca El Olivar, ubicada a las afueras de Madrid, donde reunieron a familiares y amigos como Kiko Rivera, Jessica Bueno y Adriana Abenia. En 2015 cumplieron su sueño de ser padres con el nacimiento de Shaila y en 2017 la llegada al mudo de Antonio completaba su felicidad.