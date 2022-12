Alexia Rivas confirma que está saliendo con el político Mikel Lezama

Está ilusionada de nuevo y no lo puede ocultar, aunque matiza que el tiempo dirá. Alexia Rivas ha hablado sobre su relación con el político Mikel Lezama, con quien ha sido captada estos días en Navacerrada. “Es muy temprano aunque no puedo negar la evidencia. Nos estamos conociendo, estamos quedando. Nos conocimos hace dos meses y pico y nos llevamos bien” contó la colaboradora en Ya es mediodía. Respondió además si a Mikel le preocupa su trabajo en televisión, algo que según dijo Alexia no le tiene en absoluto intranquilo. Además contó que fueron precisamente sus apariciones en la pequeña pantalla las que les unieron. “Lo conocí gracias a vosotros” dijo con una sonrisa a sus compañeros. “Me vio en Ya es mediodía”.

Lezama tiene 29 años, igual que la periodista, y actualmente es Secretario General del Partido Popular en Gipuzkoa. Está licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y completó uno de los cursos en Pensilvania (Estados Unidos). Además tiene el título de ASEP (American Sports Education Program) como entrenador nacional de jóvenes. Se ha formado además como técnico deportivo en esquí alpino y como especialista en fisiología deportiva. Ha sido preparador físico de diversos equipos de esquí además.

El deporte, como queda claro repasando su formación y sus pefiles sociales, es una parte muy importante de su vida y, además del esquí por supuesto, practica paddle surf, tenis y atletismo. Incluso llegó a ser jugador profesional en el Murcia B y jugó al rugby en el equipo Bera Bera. Su relación con Alexia ha salido a la luz tras la semana en la que coincidieron dos jornadas festivas, la Constitución y la Inmaculada. La pareja hizo una escapada a la sierra madrileña donde pasaron algunas jornadas.

Mikel ha llegado a la vida de la colaboradora después de que esta se separara de Román Mosteiro, que en su día fue pareja de la presentadora Lara Álvarez. Explicó la colaboradora que el tiempo es el que determina cómo avanza una relación y en el caso de su historia con Román, fue el que les llevó a romper. “Hemos estado quedando más o menos un mes pero había cosas que no me cuadraban" contó tras su ruptura.