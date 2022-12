Entramos al gran evento de Paz Padilla y Anna Ferrer al que ha acudido Victoria de Marichalar entre otros rostros conocidos

Paz Padilla y Anna Ferrer están de celebración, y no solo por las fiestas navideñas, que son sus favoritas del año, sino porque han dado un paso más en el proyecto profesional que comparten desde el pasado año: su marca No Ni Ná, una firma que lanzaron "con la idea de que perdure en el tiempo y traspase generaciones, y cuya identidad contenga la carga emocional y la matriz cultural de nuestra tierra, Cádiz", tal y como ellas mismas explican. Ahora, a la colección de accesorios hechos a mano de forma artesanal se suma su primera apuesta por las joyas, unas piezas inspiradas en Zahara de los Atunes con una historia muy especial, pues imitan las 'orejitas de mar', unos amuletos con singular valor que supuestamente tienen propiedades mágicas y otorgan buena suerte a quien los posee.

"Hoy hemos presentado nuestra primera colección de joyas, inspiradas en las orejtas de nuestra playa de Zahara. Gracias a todas mis niñas maravillosas por acompañarnos hoy en un día tan especial. Sois familia", ha agradecido Anna a las compañeras que se han desplazado hasta su casa para conocer los diseños elaborados en Barcelona, entre quienes estaba Victoria de Marichalar, cuya carrera como creadora de contenido en Internet está en auge y ya acumula más de 200.000 seguidores, entre quienes se encuentran sus grandes amigos María García de Jaime y Tomás Páramo, o populares influencers como Marta Díaz, Mar Lucas, Mery Turiel, Anita Matamoros, Alba Perarnau o Melyssa Pinto.

Horas antes de que las amigas de la humorista y su hija llegaran al domicilio donde han disfrutado de un apetecible cocido madrileño que se ha servido en una mesa con una decoración muy navideña, Paz y Anna nos han recibido para mostrarnos esta nueva aventura profesional que tanta ilusión les ha traído. Todo ello, en unas fechas en las que es inevitable para ambas recordar a los que ya no están, como Dolores Díaz, madre de la presentadora y pilar fundamental en su vida, que falleció en Cádiz a los 91 años a inicios de 2020, unos meses antes que Antonio Juan Vidal, con quien Paz mantenía una relación sentimental desde 2012 y que se convirtió en su marido tras un 'sí, quiero' muy especial en una romántica ceremonia a la orilla del mar en Zahara de los Atunes.

La familia Padilla afronta las Navidades con ilusión y deseando volver a reunirse tras unos años complicados a causa del coronavirus, motivo por el que el pasado año no pudieron juntarse y este 2022, según ha confesado Paz, van "a montar un fiestón". "Yo siempre pienso que ha sido un buen año, incluso de años muy malos siempre tengo cosas buenas que sacar. Este ha sido de aprender, de cambios, de adaptarse, de trabajar mucho en mí misma... Llevo días pensando en eso. Considero que trabajar en uno mismo es algo importante y un camino que no termina nunca. La vida es así. Yo me siento muy afortunada, y al 2023 le pido tener a mi familia, a mis amigos y proyectos como este que me hacen tan feliz", ha reflexionado Anna al tiempo que se ha referido a No Ni Ná como un sueño cumplido: "Cuando era pequeña yo me imaginaba con mi marca y aquí está".

Las invitadas, que han destacado la generosidad de madre e hija y han aprovechado para celebrar el 24 cumpleaños de la influencer Sara Baceiredo, con quien Anna mantiene una amistad desde hace años, han terminado la velada bailando al son de la zambomba del artista Juan Peña, que ha sido el elegido para poner la banda sonora de una jornada memorable.

