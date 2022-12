Dos hijos adoptivos y tres nietos, la familia que deja atrás Kirstie Alley tras su fallecimiento

Kirstie Alley, la inolvidable protagonista de Cheers y Mira quien habla, ha fallecido a los 71 años, dejando a su familia sumida en una profunda tristeza por el rápido y trágico devenir de los hechos. "Con mucha pena informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer que le fue descubierto recientemente", señalaban sus dos hijos, William True, de 30, y Lillie Price, de 28, que anunciaron con inmenso dolor el fallecimiento de su madre.

VER GALERÍA

Alley adoptó a sus dos hijos cuando supo que no podría ser mamá. La actriz se casó por primera vez a los 19 años con su novio de secundaria Bob Alley, una unión que duró entre 1970 a 1977, y años después con el actor de Los vigilantes de la playa Parker Stevenson, de 1983 a 1997, con quien intentó formar una familia. Después de sufrir un aborto espontáneo, la actriz reveló en la revista People que había sido tanto el dolor que habían sufrido poque ya se imaginaba su vida con su futuro hijo que esto hizo que comenzara a aumentar de peso notablemente. Con los años escribió un libro en el que contó cómo la perdida de su bebé influyó en que la actriz siguiera pareciendo que estaba embarazada. "Cuando el bebé se fue no lo superé. Convecí a mi cuerpo que todavía estaba embarazada.. .Estaba gorda, en duelo y me acababan de decir que era muy posible que nunca pudiera tener hijos".

Kirstie Alley enseña su cuerpazo en televisión después de perder 40 kilos

El matrimonio decidió entonces adoptar. En 1992 adoptaron a su primer hijo, un niño llamado William True, con apenas una semana de vida, y tres años después a una niña de nombre Lillie Price. La pareja se divorció en 1997, pero siguieron manteniendo una buena relación y siendo una familia por sus hijos. Precisamente Stevenson ha sido uno de los primeros en rendir un emotivo homenaje a Alley tras su fallecimiento ."Querida Kirstie, estoy muy agradecida por nuestros años juntos y por los dos hijos increíblemente hermosos y ahora los nietos que tenemos. Te echaremos de menos. Con amor, Parker", han sido sus cariñosas y sinceras palabras.

VER GALERÍA

Su hijo William True se comprometió siendo muy joven, con apenas 17 años, y se casó con su novia del colegio, algo que le sucedió también a su madre. La actriz compartió su opinión sobre el matrimonio del joven con Ellen DeGeneres. "Me siento bien porque están realmente enamorados. True tiene la cabeza en su sitio. Es un buen tipo y es muy dulce con ella". En 2016 la pareja tuvo a su primer hijo, Waylon. "Cuando tu hijo tiene un hijo... Así es, estas son mis secretas y felices noticias, como os prometí. Bienvenido Waylon Tripp Parker". Su hija Lillie, de 28 años, también ha sido madre de dos niños, una niña llamada Rebel, y un bebé que vino al mundo en 2021 y del que no ha trascendido el nombre.