Fallece a los 71 años Kirstie Alley, la inolvidable protagonista de 'Cheers', a causa de un cáncer

Conmoción en el mundo de la interpretación. La actriz Kirstie Alley, muy popular por sus trabajos en Cheers (1987) y Mira quién habla (1989), ha fallecido a los 71 años a causa del cáncer que padecía. La triste noticia la han comunicado sus dos hijos, William True (30) y Lillie Price (24), a través de sus perfiles sociales. "Con mucha pena informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer que le fue descubierto recientemente".

El Mundial de Qatar manda su apoyo a Pelé, cuyo estado de salud tiene en vilo a los amantes del fútbol

VER GALERÍA

Sus vástagos han asegurado que los últimos momentos de la intérprete fueron felices, puesto que los pudo pasar en compañía de aquellos que más quería. "Ella ha estado rodeada por su familia más cercana y ha luchado con gran fortaleza, dejándonos con la certeza de su alegría y sus ganas por vivir. Si fue increíble en la pantalla también lo era como madre y abuela". De la misma manera, han querido dar las gracias a todas las personas que se han preocupado por ella en esta delicada etapa, en especial al equipo médico que tantos cuidados le han proporcionado en el tiempo que tuvo que estar hospitalizada.

'Mi princesa luchadora': La conmovedora carta de Ana Obregón a Elena Huelva por su delicado estado de salud

VER GALERÍA

A los pocos minutos, está publicación se ha llenado de mensajes con condolencias por parte de sus admiradores y de otros compañeros de profesión. Entre ellos, John Travolta con el que Kirstie coincidió en las secuelas de la ya mencionada película Mira quién habla. El protagonista de Pulp Fiction ha definido a la artista como "una de las relaciones más especiales que ha tenido" y ha compartido algunas emotivas fotografías de ellos dos juntos asegurando "que se volverán a ver". Cabe recordar que el actor ha tenido que decir adiós a dos buenas amigas a causa de esta enfermedad con pocos meses de diferencia, puesto que, este verano, Olivia Newton John también perdía la vida tras una larga lucha contra el cáncer de mama.

VER GALERÍA

'Mi Olivia', el sentido mensaje de John Travolta a la protagonista de Grease

Una prolífica carrera profesional

Kirstie alcanzó la fama con su papel de Rebecca Howe en la comedia estadounidense de la NBC Cheers. Un personaje que le trajo muchas alegrías y reconocimientos, puesto que en 1991 se alzó con un Emmy y un Globo de Oro en la categoría de mejor actriz principal. Desde entonces, no paró de encadenar títulos de éxito, como It takes two, un largo familiar junto a las gemelas Olsen, o Un cariño muy especial, con la que consiguió su segundo Emmy. Desgraciadamente, los trabajos fueron disminuyendo para ella debido a los problemas de peso que cambiaron por completo su figura. Su última aparición en televisión, fue hace escasos meses, cuando sorprendió a la audiencia en la versión norteamericana de Mask Singer, donde volvió a mostrar su faceta más divertida disfrazada de una simpática mamut rosa.

VER GALERÍA

Arturo Valls explica cómo está viviendo su nueva compañera, Ana Obregón, la grabación de ‘Mask Singer´

En lo referido a lo personal, la artista estuvo casada en dos ocasiones, con el también actor Bob Alley con el que pasó por el altar en 1970. Aunque tuvieron un largo noviazgo, la pareja puso punto y final a su matrimonio en 1977. En 1983, celebró un nuevo enlace con Parker Stevenson, conocido por su participación en Los Vigilantes de la Playa, que se convertiría en el padre de sus dos hijos. El matrimonio se divorció en 1997, pocos meses después del nacimiento de la benjamina de la familia.

Fallece el actor Frank Vallelonga, de la película 'Green Book', en extrañas circunstancias