Nicki Aycox, actriz de 'Supernatural', fallece a los 47 años

Nicki Aycox, actriz conocida por su papel en Supernatural, ha fallecido a los 47 años. "Mi hermosa, inteligente, feroz, increíblemente talentosa y cariñosa cuñada, Nicki Aycox Raab, murió ayer con mi hermano, Matt, a su lado. Ambos tuvieron una vida maravillosa juntos en California. Definitivamente era una luchadora y todos los que la conocían la amaban", ha confirmado Susan, cuñada de la intérprete, en sus perfiles sociales. A pesar de que no se han confirmado las causas de laa muerte, la actriz explicó en marzo de 2021 que padecía cáncer de sangre: "Enfermé mucho pensando que tenía Covid en enero y febrero, pero las cosas llegaron a un punto crítico. Terminé en el hospital diagnosticada con leucemia", escribió.

Nacida en Oklahoma (Estados Unidos) el 1975, Nicki debutó como actriz en 1996 en un episódico de la serie Una chica explosiva, protagonizada por Vanessa Angel. Desde entonces, durante los siguientes años continuó participando en numerosas ficciones de la televisión estadounidense como Cosas de marcianos, Yo y el mundo, Ally McBeal, Expediente X, C.S.I., Ley y orden y Mentes criminales hasta que llegó uno de los papeles más recordados en la miniserie bélica Over there, creada por Steve Bochco, ganador de diez premios Emmy.

Además, la intérprete, que tuvo un personaje recurrente en la serie fantástica Supernatural, también apareció en doce episodios de Caso abierto como Christina Rush, una de las hermanas de la protagonista, y veinte en Dark Blue. Pero no solo eso, en la gran pantalla, Nicki también participó en Seduciendo a un extraño, Expediente X: Creer es la clave, Jeepers Creepers 2 o La chica del tren. "Estoy destrozado al escuchar que falleció la gran Nicki Aycox, nuestra primera Meg Masters. Muy joven. Ella era una delicia capaz de recitar líneas como miel y veneno. Me maravilló cómo hizo que una simple palabra como 'mediocre' fuera legendaria", ha escrito para despedirse Eric Kripke, creador de The Boys y Supernatural.

En la recuperación y proceso de su enfermedad, Nicki, que durante los últimos años se ha estado dedicando a la música, explicó a sus fans a través de sus perfiles sociales que estaba en tratamiento. "Quiero que todos sepan que me está yendo increíblemente bien y que me estoy abriendo camino a través de la quimioterapia. Actualizaré con una mejor foto mía y hablaré sobre mantener una actitud positiva en los peores momentos. ¡Cuídense todos! ¡Volveré mejor, más fuerte y más sabia!", escribió la actriz.