Rocío Carrasco contesta tajante a las últimas palabras de Raquel Mosquera

Rocío Carrasco, que termina este 14 de noviembre con En el nombre de Rocío, la segunda parte de su documental, ha contestado a las últimas palabras de Raquel Mosquera. La hija de Rocío Jurado, que ha prometido que el final de este proyecto tan íntimo sobre su vida es muy "emotivo", ha asegurado que vio la entrevista de la viuda de su padre en Sábado Deluxe después de haber actuado junto a Ojete calor en el Wizink Center de Madrid y ha revelado con una frase tajante lo que le parecieron sus declaraciones: "La misma vergüenza de siempre. Así creo que lo he resumido todo", ha dicho la que fuera presentadora de Hable con ellas a Jorge Javier Vázquez.

Desde que comenzara la segunda parte del documental de Rocío Carrasco, Raquel Mosquera ha ido enfrentándose a las palabras de la hija de su fallecido marido, con la que durante años tuvo una estrecha y buena relación. "¿Por qué todos los demás somos malos y la única buena es ella?", preguntó la estilista en el programa de Telecinco, donde se emitieron los fragmentos de En el nombre de Rocío en los que la mujer de Fidel Albiac ha ido asegurando que todo lo que ha contado Raquel durante años no es verdad. Pero no solo eso, la invitada aseguró que no demandaba a la que fuera presentadora de Hable con ellas porque "no tiene ninguna propiedad a su nombre".

Con el paso del tiempo, la relación entre Rocío Carrasco y la segunda mujer de su padre ha ido cambiando hasta llegar al punto en el que está ahora. Pero la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco dejó claro que a raíz del inesperado fallecimiento del exboxeador en 2001, fue cuando la actitud de la peluquera no volvió a ser la misma. "Fue a raíz de la muerte de mi padre que la ayudan a cambiar", explicó la protagonista en su documental, asegurando que la persona que estuvo detrás de este cambio fue "la misma que está siempre entre medias de todo lo malo que me ha pasado o me pueda pasar", refieriéndose a Antonio David Flores. "La versión que cuenta Raquel ahora ha cambiado porque le ha interesado, porque no tiene escrúpulos ni ningún tipo de sentimiento hacia esa persona que fue su marido porque si los tuviera no habría hecho conmigo lo que ha hecho", comentó tajante Rocío.

Raquel Mosquera se defiende tras las últimas declaraciones de Rocío Carrasco

Ambas además no se ponen de acuerdo sobre la supuesta discusión que habrían mantenido Rocío y su padre y en la que el boxeador se habría ido "haciendo eses" con el coche tras haber insultado a su hija. "Lo siento Raquel Mosquera pero aquello nunca ha sucedido. Te pese o te duela, la persona más importante de la vida de ese hombre era yo y jamás se habría referido a mí en ese término", explicó la hija de la intérprete de Como las olas al viento.