El cariñoso mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul que disipa los rumores de crisis

Tini Stoessel ha recibido con inmensa emoción que su novio haya sido convocado para el Mundial. El futbolista Rodrigo de Paul alcanza su sueño de jugar con la selección argentina en Qatar 2022. "El sueño se hizo realidad. No puedo describir lo que se siente poder representar a mi país en una copa del mundo, pero puedo decirles que dejaremos el alma para que cada argentino se siente orgulloso de como llevaremos nuestra bandera. Ahora sí, más juntos que nunca", dice el crack que besa su camiseta y comparte la lista de convocados.

La cantante de Miénteme o Triple T ha respondido a su mensaje con esta emotiva declaración adornada con corazones azules y blancos como el color de la bandera que les vio nacer a ambos. "Siento mucho orgullo y felicidad por vos. Te felicito desde lo más profundo de mi corazón". Stoessel, de 25 años y De Paul, de 27, comenzaron a salir a principios de año. El pasado mes de junio la revista HOLA Argentina publicó las imágenes de la pareja en Ibiza, el paraíso balear donde también estuvieron en abril.

El jugador del Atlético de Madrid se separó de Camila Homs, madre de sus hijos, Francesca, de tres años, y Bautista, que en julio cumplirá un año, después de una década juntos. Y para él siempre fue importante aclarar que la conoció después de separarse de Camila. "A Tini la conocí cuando me separé de Camila y con el tiempo nos empezamos a conocer, a enamorar. Cami también después empezó a rehacer su vida", señaló.

Recientemente surgieron los rumores de crisis entre ambos después de que la artista compartiera en sus redes una canción de Danny Ocean y Elena Rose llamada Las estrellas/ Si tu me love me, que habla de una historia de amor que terminó: "A veces no entiendo por qué se acabo". A su vez en uno de sus shows habló de desamor, pero fue antes de su último y cariñoso mensaje a De Paul: "Ustedes saben que me gusta escuchar música, y me gusta también escuchar música con la que me siento identificada, y sentir que no soy la única persona que está pasando por algo así…", dijo Tini en pleno concierto "Quizás muchos habremos terminado alguna relación y muchas veces puede pasar que tengas ganas de ese último beso".

El futbolista rojiblanco también habló recientemente de su relación con la estrella musical en una entrevista en la revista Rolling Stone. "Con Tini tenemos una relación muy sana. Cada uno tiene su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro. Pero nos hemos elegido para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración, mucho orgullo por lo que ella hace. Por la dedicación que le pone a su trabajo, por el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue", señaló el centrocamista. "Es una relación que me ha cambiado la vida. Me hace bien, la quiero mucho. Nuestras profesiones no nos permiten estar todo el tiempo juntos, pero cada vez que tenemos tiempo lo disfrutamos, nos disfrutamos", señaló De Paul.