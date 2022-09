Tini Stoessel se transforma en Sophia Loren con un diseño de alta costura español La argentina se rinde a la moda 'made in Spain' para su presentación en el escenario de los premios Billboard Latinos

La alfombra roja de los Billboard Latinos es siempre una oportunidad para echar ojo a las tendencias más atrevidas y vistosas de la moda hispanoamericana. Su 29º edición, celebrada este jueves, no defraudó en términos de estilo, pues tanto Christina Aguilera como Becky G, entre otras galardonadas artistas, lucieron imponentes diseños de colores potentes, con aberturas y transparencias de riesgo. En otra dirección, no obstante, encontramos a Tini Stoessel, que resaltó precisamente por lo contrario: la argentina de 25 años escogió para su presentación en directo un espectacular un vestido de alta costura made in Spain.

Tini se suma al furor por la alta costura española

Al ritmo de la canción Carne y hueso, Tini desfiló por el escenario repleto de luces con un vestido de alta costura diseñado por el extremeño Jorge Redondo, uno de los diseñadores preferidos por las influencers y celebridades españolas. La creación de corpiño ajustado, escote corazón y faldón de volantes asimétrico está confeccionada con tafetán rosa en tonalidades fucsia y fresa.

Las seguidoras de la moda nacional recordarán esta pieza, pues se trata del look con el que Redondo Brand, sello del diseñador, cerró su defile de la temporada Primavera/Verano 2023 a mediados del presente mes de septiembre en la 76º entrega de la semana de la moda madrileña.

Un diseño fucsia inspirado en Sophia Loren

¡HOLA! tuvo la oportunidad de entrevistarlo para conocer a fondo su visión creativa y allí desveló a la musa detrás de su nueva colección: "Nos hemos inspirado en Sophia Loren, un personaje mundialmente conocido que me transmite absolutamente todo lo que reúne hoy en día el ideario de marca de Redondo Brand. Es una mujer con personalidad, arriesgada, muy original y tremendamente elegante".

Jorge Redondo se ha convertido en cuestión de un par de años en el diseñador fetiche de las chicas de moda de nuestro país. Y con esta última apuesta de la intérprete de Miénteme, parece dar un paso más allá en su trayectoría profesonal. En la 75º edición de Fashion Week Madrid, se alzó con el premio a la mejor colección con sus propuestas inspiradas en Nan Kempner, una de las mayores coleccionistas de Alta Costura del siglo pasado, y fue gracias a otro gran icono de la moda, la actriz italiana Sophia Loren, que el couturier aterrizó en el vestidor de esta superestrella de la música latina.

Con este estilismo, Tini Stoessel adaptó su estilo de aires dosmileros, plagados de brillo y detalles urbanos, a la imagen de la legendaria 'sirena de Italia'. En la década de los 50, la ganadora del Oscar simbolizaba el epítome de la sensualidad mediterránea con sus looks de faldas con vuelo y escotes de escándalo. La argentina conjuntó con vestido con joyas de diamantes, un maquillaje de ojo de gato efecto lifting y los salones Cass 110, de Jimmy Choo, confeccionados con satén de color fucsia y plexiglás rosa fluorescente.