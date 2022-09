Los streamers TheGrefg y Gemita confirman su ruptura en directo tras meses de rumores

La relación de TheGrefg y Gemita, dos streamers muy conocidos en España, ha terminado después de cuatro años y han sido ellos mismos los encargados de confirmarlo tras meses de rumores. Ha sido durante un directo de Twitch, cuando la expareja de influencers se ha sentado por primera vez para hablar en directo sobre su ruptura, explicando (y demostrando) que mantienen la amistad a pesar del final de su noviazgo, y que simplemente han necesitado unos meses para procesar lo ocurrido antes de sentirse preparados para hablar de ello. "Nos seguimos queriendo, porque no ha sido por falta de amor", ha dicho ella, sacándole una sonrisa a su ex.

- Ibai Llanos cuenta cómo está su amigo Gerard Piqué tras su mediática separación de Shakira

VER GALERÍA

"Mucha gente ya lo habéis notado, que no pasábamos tanto tiempo juntos y que nos hemos distanciado y la razón es que la relación se terminó hace ya meses, aproximadamente a principios de verano", ha explicado Gema Gallardo (nombre de la streamer Gemita), que entonces era interrumpida por TheGrefg, cuyo nombre real es David Cánovas Martínez, para aclarar que no hacía falta dar fechas. "No ha ocurrido nada malo", ha insistido la creadora de contenido, que según ha explicado lleva tiempo recibiendo comentarios lleno de odio ya que algunos usuarios de las redes sociales y seguidores de la ahora expareja pensaban que la ruptura se había producido debida a una infidelidad por parte de Gemita. "Imaginaos que vuestra madre tuviera que leer miles de comentarios de que si tu hija ha sido infiel, que si tu hija es una no sé qué… Eso, para mí, ha sido lo más desagradable que he vivido", ha asegurado.

- Todo sobre los 'tiktokers' que más dinero ganan del mundo

Los motivos de su ruptura han sido los que atraviesan mucha gente, sin que haya detonantes o enfrentamientos: "Lo que ha ocurrido es lo que pasa con muchas parejas: que la relación se ha enfriado, nos hemos distanciado y ha llegado un momento en el que queríamos cosas distintas", han explicado durante su directo, en una conversación sincera y distendida que también ha estado llena de bromas.

VER GALERÍA

Durante la breve conversación de menos de 10 minutos, Gemita se ha emocionado en más de una ocasión al escuchar cómo el que fuera su pareja durante cuatro años criticaba los comentarios que han tenido que recibir. "No sé si os pensáis que me estáis defendiendo", decía TheGrefg, admitiendo que entraba a leer respuestas a las publicaciones de su ex y se quedaba asombrado con las faltas de respeto. Para terminar el vídeo han explicado que seguirán viéndose, y que aunque su relación amorosa haya terminado planean continuar la amistad y seguir trabajando juntos siempre que la situación así lo requiera o convenga. De hecho, hace tres semanas aparecieron ya juntos en un directo de otro streamer y no hicieron referencia a su situación sentimental.

- Hablamos con Silvia Zamora (‘Lady Addict’) tras su boda y nos desvela cómo conoció a su marido

TheGrefg o David Canovas Martinez vive en Andorra, como muchos otros youtubers, desde hace aproximadamente cinco años a pesar de ser de Murcia. Por su parte, Gema es de Valencia y durante los meses de verano ha estado moviéndose mucho, viajando por España y asistiendo a eventos en diferentes puntos de la geografía, pero también tiene su residencia fijada en el Principado.