Tenis, golf, ciclismo... Carla Goyanes, su marido y sus niños, una familia muy deportista en Portugal

Carla Goyanes y su familia han aprovechado los últimos días de verano para disfrutar de una divertida escapada. La empresaria y su marido Jorge Benguría junto con sus hijos Carlos, Santi y Beltrán, de diez, siete y tres años, respectivamente, han escogido el Algarve portugués, y parece que han acertado con su elección, pues lo han pasado en grande. "Días en familia en Quinta Do Lago. Insuperable", ha comentado la empresaria. Además, ha compartido las imágenes de su viaje, en el que no han parado: golf, tenis, paseos en bici y hasta flexiones en la playa, ¡no cabe duda de que son una familia muy deportista! Dale al play y no te lo pierdas.

