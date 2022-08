¿Qué pareja de 'Un lugar para soñar' se ha casado en la ficción, no una sino dos veces, antes de la serie de Netflix?

Un lugar para soñar es una esas series para enamorarse y disfrutar, además de ser una de las más populares de Netflix. Se trata de un drama romántico basado en las novelas de Virgin River de Robyn Carr, que acaba de estrenar su cuarta temporada y, ante el éxito que cosecha ya se ha comenzado a grabar una quinta para regocijo de sus fans. El éxito hace que, cada día, su legión de seguidores busquen información adicional sobre sus miembros más queridos. Ahora, ha trascendido un nuevo dato que lograba sorprender a más de un espectador: Dos de los artistas que forman parte de la serie tenían una estrecha relación y ya estuvieron casados en la ficción en el pasado. ¿Quieres saber quiénes son?

La serie se centra principalmente en la historia de amor de Mel (Alexandra Breckenridge) y Jack (Martin Henderson). En esta entrega, los protagonistas continúan luchando por su relación enfrentándose a una serie de altibajos provocados por todo tipo de terremotos emocionales que se producen en su entorno. Pero no toda la trama recae en ellos, sino que la ficción romántica también se adentra en otras parejas como la formada por Doc (Tim Matheson) y Hope (Annette O'Toole), un matrimonio veterano en la idílica Virgin River que, en los últimos tiempos, no ha atravesado por su mejor momento.

La cuarta temporada presenta a la alcaldesa Hope Macrea recuperándose todavía de su accidente automovilístico que le produjo una lesión cerebral traumática con serias consecuencias, tanto para ella como para Doc, su marido, quien trata de apoyarla durante este proceso. Llevan toda una vida juntos pero, en el pasado, tuvieron una fuerte crisis motivada por una infidelidad que el hombre cometió y de la que a ambos les costó mucho salir. Ese fue el motivo por el que estuvieron separados durante 20 años, hasta que el amor pudo con todo y decidieron darse una segunda oportunidad. Es algo que conocen los fans de la serie, pero lo que tal vez desconocen es que la relación entre los actores que dan vida a estos queridos personajes se remonta también a hace décadas, cuatro concretamente.

Tim, de 74 años, y Annette, de 70 ahora son una de las parejas estrella de la serie, pero los actores ya fueron matrimonio en la ficción en el pasado, nada más y nada menos que en dos ocasiones. Una de ellas fue en ¿Qué pasó realmente con la clase del 65?, una producción de los años setenta. Esa fue la primera vez en la que ambos intérpretes trabajaban juntos, pero se conocían desde tiempo atrás por un amigo común. "Lo conocí en 1976, cuando filmaba la película Casi verano junto a mi entonces novio, Bruno Kirby", ha explicado la intérprete de Superman III en una reciente entrevista con PureNow.

Pero no fue la única vez que ambos coincidieron en un proyecto y se 'casaron'. La actriz ha desvelado que "justo después de tener a mi primera hija, hicimos un programa juntos llamado The Best Legs in Eighth Grade (Las mejores piernas del octavo curso), que era como una especie de obra de teatro de una hora para la televisión". Annette y Tim se llevan a las mil maravilles y les encanta poder compartir set de rodaje juntos, ya que tal y como ha asegurado la intérprete de 48 hrs tienen "una relación encantadora". "Es realmente genial trabajar con él y ser dirigida por él también", afirma haciendo alusión a que el actor de Desmadre a la americana no solo forma parte del elenco, sino que también ha dirigido cuatro episodios de Un lugar para soñar.