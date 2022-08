¿Te estresa el verano? Prueba estas series creadas solo para relajarte

Ningún momento mejor para darnos cuenta de cuál es nuestro ritmo diario y cuántas pesadas losas cargamos que la llegada de las tan ansiadas vacaciones. Todo el año esperamos a que llegue el momento de desconectar y relajarnos, y es justo en el momento que por fin lo conseguimos cuando descubrimos lo que nos cuesta poner nuestra mente en pausa y dejar de experimentar sensaciones que se convierten en crónicas como la frustración, la irascibilidad y un halo común de infelicidad. ¿Qué nos pasa? Todo esto se describe en el ‘El gourmet samurai’, una de nuestras propuestas para relajarnos, en la que un profesional japonés se jubila y es justo cuando tiene todo el tiempo y la libertad del mundo para ser feliz cuando toma conciencia de que su ritmo interno no se lo pone fácil: que no es tan sencillo como pararse a descansar, algo hay en nuestro interior que necesita tocar suelo y comprender que para eliminar el estrés hay que comprender por qué no nos permitimos ser felices.

Guía Headspace para la meditación (Netflix)

Esta serie no es nueva, llegó a principios de 2021 al catálogo de Netflix y desde entonces se ha convertido en un básico de la plataforma, un elemento indispensable para muchos porque ha abierto el mundo de la meditación a quienes no se planteaban siquiera que ésta pudiera tener beneficios para apaciguar su estrés o ansiedad, y ha puesto su granito de arena para ayudar a los espectadores a aprender a digerir los impactos de la vida diaria. Originalmente se lanzó como respuesta a la oscura época de pandemia mundial en la que todos nos vimos aislados y algo desubicados, ya que el consumo de Netflix se disparó en esa época como jamás se hubiera podido imaginar. Alguien pensó que si consumíamos tanto tiempo viendo series que nos ayudaban a evadirnos del mundo real, ¿por qué no disponer de una serie basada únicamente en el objetivo de hacernos sentir mejor?

Se trata de una guía de meditación creada a partir de la exitosa aplicación “Headspace”, desarrollada por el ex monje budista Andy Puddicombe. Es imposible de confundir con otra, sus ilustraciones son ya en sí mismas un remanso de paz en el que mecerse, como si fuera una nube sobre la que subirnos y alejarnos de aquello que nos atormenta, desaturar nuestra mente y alcanzar un estado de equilibrio sobre el que poder adquirir la respuesta a nuestros desvelos.

Lo más interesante de la ‘Guía Headspace para la meditación’ es que si nunca has meditado, o si incluso esta práctica te genera algún rechazo por todas las expectativas que has ido recolectando en tu entorno cercano, aquí hallarás una forma muy distinta de enfocarlo, puedes comenzar con lo más fácil y será una forma de llegar a la meditación muy suave y desligada de los tópicos que tal vez te resultan poco atrayentes. Por otro lado, si ya meditas, esta serie será un complemento perfecto a todo lo que has experimentado y ya conoces, dando otra capa de refuerzo a tu método. Se trata de una forma muy amable, placentera y armónica de encontrar lo que cada uno busca, para poder trabajar la gestión del estrés, la confianza, la armonía interior y las emociones.

Guía Headspace para el buen dormir (Netflix)

Tras el éxito de la ‘Guía Headspace para la meditación’, sus creadores se decidieron complementarla con un nuevo punto de vista sobre lo que significa el sueño, una guía para dormir mejor que a la vez nos invita a hacerlo con su relajante manera de explicarnos los trucos, los procesos mentales y las zancadillas que nos ponemos a nosotros mismos para dificultar un buen descanso. Con una estética basada en las animaciones de la guía anterior, la edición para dormir se basa en 7 capítulos de 20 minutos en los que se aporta una completa colección de consejos, explicaciones y métodos apoyados tanto en la ciencia como en la propia meditación.

Porque nadie nos enseña a dormir, sin embargo es una de las prácticas que más tiempo nos ocupan a lo largo de nuestra vida, de la que depende nuestra inteligencia, pues es en los procesos de sueño REM cuando nuestro cerebro realiza las conexiones sinápticas, que posteriormente nos harán pensar con claridad, además de ser uno de los actos que más definirán nuestra longevidad, de cómo durmamos depende no solo nuestra calidad de vida sino su duración, pues es durante el tiempo de descanso cuando se renuevan nuestras células y el organismo realiza tareas de “mantenimiento” indispensables para que a largo plazo la maquinaria de nuestro cuerpo se mantenga activa y en forma. Ir varias horas a la semana al gimnasio, saber qué músculos ejercitar, y vigilar nuestros avances físicos a la vez que controlamos nuestra ingesta de nutrientes no es mala idea pero ¿por qué no dedicamos el mismo mimo a dormir bien, si probablemente ésta sea una necesidad aún más importante y definitiva para nuestra calidad de vida? Bajo este precepto nació la aplicación “Headspace” en la que se basan estas guías que posteriormente Netflix decidió transformar en series, que repasan los consejos para meditar, dormir bien y eliminar estrés, a la vez que, por su forma de ilustrarnos nos sumergen en un mundo de relajación que funcionan como un bálsamo contra la ansiedad.

Del estrés a la felicidad (Apple TV+)

¿Te imaginas iniciar un viaje con alguien que es denominado como ‘el hombre más feliz del mundo’? Este documental de 57 minutos nos hace preguntarnos qué sentido tienen nuestros problemas si cualquiera tan solo pretendería un objetivo tan llano y claro como ser feliz. Matthieu Ricard es doctor en biología molecular pero también ejerce como monje budista, a sus 74 años es objeto de estudio por los científicos de la Universidad de Wisconsin. Que Ricard él sea la persona más feliz del mundo no es un mote que le hayan otorgado sus amigos, sino un hecho científico constatable pues en el estudio realizado en Wisconsin se descubrió que sus niveles de estrés son los más bajos posibles en un ser humano, alcanzando cotas que se salen del gráfico. Para ello se pidió la participación de cientos de voluntarios y se midieron sus niveles de irritabilidad, enfado y placer. Matthieu Ricard duplicó el índice de mayor felicidad, rebasó los límites del estudio, y no lo hizo porque tuviera razones inmensas para ser feliz, sino porque simplemente su forma de transitar por sus emociones estaban perfectamente alineadas con el objetivo de no seguir la senda del estrés.

Lo primero es la felicidad, esa es una de las enseñanzas que nos llevaremos de este documental en el que nos impregnaremos del sentir de Ricard, pues iniciamos un viaje de la mano del propio director del largometraje, un creador argentino que reconoce sentirse muy estresado y que percibe que el día a día le deja insatisfecho, hastiado e irascible. Al viaje se suma un monje budista de 92 años y que colabora para que juntos puedan responder a las preguntas que desarman el estrés ¿Por qué estoy estresado? ¿En qué consiste la vida?

El gourmet samurai (Netflix)

Hay algunas series que no son lo que parecen, ya lo hemos visto con nuestras propuestas anteriores. No sólo pretenden entretener, sino sumergirnos en un estado de ánimo que favorezca la expulsión del estrés. Este es también el caso de ‘El gourmet samurai’, un programa que podría parecer basado en las artes culinarias pero que tiene un objetivo mucho más ambicioso y a la vez humilde: transportarnos a un universo del ritmo pausado, donde los personajes contagian su sencillez, allí donde los caracteres son entrañables y aflora una nostalgia sobre un mundo en armonía que aún no conocemos. De nuevo es un viaje, el que recorremos de la mano de un nipón jubilado, sin embargo no es una guía basada en la meditación o el sueño, como hemos visto antes, sino que utiliza la comida como excusa para transportarnos a ese mundo.

El punto de partida de ‘El gourmet samurai’ tiene mucho que ver con la cultura japonesa, en la que por un lado se trata de glorificar lo espiritual, pero que vive inmersa en una contradictoria corriente de productividad muy estresante. Este es el caso de Takeshi Kasumi, un empleado modélico, disciplinado e introvertido que lo ha dado todo por su trabajo pero que a la edad de 70 años se jubila y siente que su ritmo pega un frenazo, se siente liberado del trabajo pero eso le produce una dura extrañeza porque no conoce otro ritmo que el marcado por el reloj y sus deberes, ahora que la jubilación le permite liberarse se ve obligado a replantear su escala de vida, es entonces cuando descubre el vehículo que le ayudará a navegar por esta nueva senda: la comida.

