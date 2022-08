Ana Boyer, su suegro y sus cuñados, la mejor afición de Fernando Verdasco

Ana Boyer y Fernando Verdasco siguen recorriendo el mundo junto a sus dos hijos, Miguel y Mateo. Acaban de aterrizar en Los Cabos, México, donde el tenista disputará un nuevo torneo, pero días antes se dejaron ver de lo más enamorados en El Espinar, Segovia. El deportista competía y su mujer no dudó en animarle desde las gradas. A su lado se encontraban su suegro, José Verdasco, y su cuñada, Ana Verdasco. También pudimos verla con su cuñado, el músico Juan Carmona, marido de Sara Verdasco. Todos ellos demostraron que se llevan de maravilla y que su principal objetivo es ver ganar al tenista. Y lo consiguieron, pues el tenista ganó al japonés Hiroki Moriva. Sin embargo, en el siguiente partido perdió frente al estadounidense Emilio Nava.

Ana, de 33 años, apostó por un estilismo muy veraniego para el torneo. Llevaba un top blanco sin mangas a juego con un pantalón tobillero de rayas. Pero lo que más llamó la atención fue su sonrisa, reflejo del gran momento que vive. Fiel a su discreción, evitó pronunciarse sobre la posible boda de su hermana, Tamara Falcó. Verdasco, por su parte, también se mantuvo al margen de los planes de su cuñada e Íñigo Onieva: "Prefiero no contestar. Que contesté ella que es su boda".

Lo que sí confirmó el tenista es que no iban a quedarse en agosto en Madrid, ya que tiene el calendario repleto de torneos. La pareja es la viva imagen de la felicidad, sobre todo, cuando está con sus hijos. De hecho, Ana no descarta seguir ampliando la familia. "Hay que ir viéndolo sobre la marcha, pero no nos cerramos a que sea el último. Sí que apetece tener una niña, pero eso no está asegurado", declaró en ¡HOLA! al anunciar su segundo embarazo.

Por ahora, su plan más inmediato es seguir disfrutando de Miguel y Mateo, que han viajado con ellos a México. Ana ha compartido un vídeo en el que aparece su hijo mayor jugando en la piscina mientras ella toma el sol en una tumbona. Según contó recientemente, los niños son "muy distintos", pero no paran de interactuar. "Se lo pasan muy bien juntos y son inseparables", aseguró con orgullo.