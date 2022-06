Il Divo inicia su gira con el recuerdo de Carlos Marín muy presente

Cuando se cumple medio año de la muerte de Carlos Marín a causa del coronavirus, Il Divo se vuelve a subir a los escenarios con una gira para homenajear la memoria de su compañero. Este tour, llamado Grandes Éxitos, cuenta con un total de 12 paradas en las ciudades más importantes de España, además de otras citas fuera del país por las principales capitales de Europa. Un espectáculo renovado en el que el grupo interpretará los temas más representativos de su historia. Precisamente, este fin de semana se ha dado el pistoletazo de salida a esta gira con la celebración de dos de estos recitales: el primero de ellos en Valencia y la segunda parada, y posiblemente la más significativa de todas, en el concierto que se ha celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela en Madrid, dentro del Push Play Festival. Una velada llena de emociones para ellos al tratarse de la ciudad donde se crió el barítono fallecido.

VER GALERÍA

Geraldine Larrosa, completamente desolada en el funeral del que fuera su marido, Carlos Marín

Por esta razón, el resto de miembros de la banda: el estadounidense David Miller, el francés Sebastian Isambard y el sueco Urs Brhler, quisieron sincerarse con el público con unas palabras que reflejaban el gran cariño que sentían hacia el componente español, ya que, durante las casi dos décadas que compartieron escenario, habían logrado tener una conexión más allá de lo profesional formando su particular hogar. "Carlos era como un hermano para nosotros, con él hemos vivido aventuras y momentos inolvidables. En estos 18 años, hemos pasado casi más tiempo juntos que con nuestra familia. Nunca vamos a tener otro como él", han señalado con los sentimientos a flor de piel los intérpretes en el escenario.

VER GALERÍA

Carlos Marín relató su experiencia cuando contrajo el coronavirus hace un año

Igualmente, el grupo lírico ha querido dar las gracias a todos los espectadores por brindarles su apoyo una vez más. "Sin duda estar aquí en España hace que esta noche sea más especial porque Carlos era un español orgulloso de su país, sus costumbres, y, por supuesto, de su gente". Un tiempo de agradecimiento en el que hubo una mención especial a todos los profesionales de la salud, que, con su duro esfuerzo, han conseguido parar esta pandemia, la misma que se llevó la vida de su buen amigo cuando tan solo tenía 53 años. "Ellos son nuestros verdaderos héroes", han subrayado sobre la gran labor que han llevado a cabo durante estos dos años, lo que ha permitido que la población retome la vida normal y que los estadios se hayan llenado de nuevo de música y cultura.

VER GALERÍA

Durante estas noches han contado con la inestimable compañía del mexicano estadounidense Steven LaBrie, considerado como uno de los cinco mejores barítonos del mundo. Este ha sido presentado como un invitado, lo que parece indicar, que, por el momento, no tienen un reemplazo habitual para el lugar que ha dejado vacío Carlos Marín. De esta manera, Il Divo ha retomado sus compromisos laborales que fueron suspendidos durante el año pasado, cuando el cantante español cayó enfermo en plena gira de presentación de su último trabajo, For Once in My Life, pero con su recuerdo siempre presente en sus corazones.