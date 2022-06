¿Reconoces a este actor que se ha convertido en Ken para la película de 'Barbie'?

Tras la primera imagen el pasado abril de Margot Robbie encarnando el papel de Barbie en la película homónima dirigida por la aclamada directora Greta Gerwig (autora de Lady Bird o la última versión de Mujercitas), Warner Bros ha presentado a Ken, el eterno compañero de vida de la muñeca de Mattel que interpretará el actor Ryan Gosling. En la fotografía publicada por la productora del filme se puede ver al intérprete, de 41 años, en la piel (o el plástico) del novio de este juguete que fue creado en 1959 en Estados Unidos con un look que ha sorprendido a todos sus fans: pelo teñido de rubio platino, bronceado artificial y unos abdominales bien marcados mientras viste con un chaleco, unos pantalones vaqueros y el elástico de su ropa interior sobresaliendo por su cintura y con su nombre marcado.

El protagonista de La, La, Land, que ha sido uno de los actores más camaleónicos a nivel mundial a lo largo de toda su carrera, ha tenido que esforzarse mucho para interpretar este papel, ya que para conseguir esta transformación física y parecerse lo máximo posible al famoso muñeco ha tenido no solo que teñirse el pelo sino también hacer una estricta dieta y un duro entrenamiento físico. Sobre Barbie, que será interpretada por Margot Robbie, también puede verse cómo la intérprete está caracterizada con una melena rubia con volumen, cinta del pelo a juego con un vestido azul con cuello halter y la característica pulsera de cuentas que casi siempre llevaba la muñeca como accesorio. Pero no solo eso, la actriz va montada en el icónico Chevrolet Corvette de color rosa, el mismo en el que la Barbie de juguete viajaba en los años 90.

Con guion firmado además de Greta Gerwig por Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), el filme, que es uno de los más esperados del 2023, promete sorprender a todos los espectadores, pero no solo por las expectativas sino por lo que dijo la protagonista el pasado agosto. "La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan quién la escribe y la dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento", relató en Vogue la actriz que compartirá escenas con Will Ferrell, Simu Liu, Michael Cera y Kate McKinnon. "El personaje viene con mucho equipaje y muchas conexiones nostálgicas para millones de fans", añadió Margot Robbie.

"Ojalá pudiera enseñaros lo que hacemos día a día porque es una locura", ha dicho Simu Liu, quien coprotagoniza la película en una entrevista con Variety, añadiendo que tuvo que depilarse todo el cuerpo para el papel y calificando el momento como "una de las experiencias más dolorosas" de su vida. "Tengo una nueva admiración por las mujeres increíblemente valientes que pasan por esto todos los meses", reveló en el citado medio.