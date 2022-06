Adora a su mujer, es tan malhumorado como bromista... conoce a Daniil Medvedev, el nuevo Nº 1 del tenis mundial

Daniil Medvedev ha alcanzado este lunes el número uno del tenis mundial, tras desbancar del primer puesto al todopoderoso Novak Djokovic. El jugador serbio cae hasta a la tercera posición superado también por el alemán Alexander Zverev, mientras que Rafa Nadal se mantiene justo por detrás del podio del ranking ATP. Se trata de la cuarta vez que el deportista ruso de 26 años ocupa lo más alto de la clasificación, un logro al alcance de pocos. Curiosamente, la última imagen de él que la mayoría guarda en la retina es su durísima derrota el pasado enero frente al mallorquín en la final del Open de Australia, en aquel partido épico que duró más de cinco horas. Un Grand Slam donde el moscovita sacó lo peor y lo mejor de su fuerte y volátil carácter: desde los graves insultos que profirió a varios jueces de silla, a tomarse con deportividad e incluso con humor su caída en el duelo por el título.

Daniil es así, tan pronto despliega su juego intenso y demoledor que barre a los rivales, como grita enfurecido y rompe la raqueta contra el suelo cuando pierde un punto, o suelta una broma con gracia en el momento menos pensado que provoca carcajadas. Lo que no cabe duda es que el éxito profesional que le ha llevado hasta ahí se lo debe en buena parte a su mujer, tal y como ha reconocido él mismo en varias ocasiones. Ella es Daria Medvedeva, a quien sus íntimos llaman Dasha, que contrajo matrimonio con el tenista en 2018 aunque se conocían ya desde hace una década y mantuvieron cuatro años de noviazgo. Nacida también en Moscú, de joven llegó a ser una prometedora tenista como su marido aunque lo dejó a los 17 años por problemas de salud. Después estudiaría periodismo y tras dar el "sí, quiero" al deportista ambos fijarían su residencia en Montecarlo (Mónaco). "Me ha enseñado muchísimo. Yo antes siempre estaba preocupado por agradar a todo el mundo y actuaba pensando siempre en lo que opinarían los demás de mí", confesaba el campeón del US Open 2021 a thetennistime.com.

"Me ha ayudado a conocerme a mí mismo y redefinir mis prioridades, que son la familia y el tenis. Gracias a ella me di cuenta de que debía cuidarme mucho más a las personas que quiero", añadía Daniil sobre la mujer con la que comparte su vida, quien no solo lo acompaña por todo el circuito ATP y presencia sus partidos desde la grada, sino que también trabaja dentro del equipo profesional que prepara al deportista. "Sabe cómo darme confianza y, desde que nuestra relación se hizo más seria, siento que ha mejorado mi rendimiento", sentenciaba. El tenista saborea este momento de gloria, aunque no todos son alegrías después de recuperarse de una lesión y operación reciente de hernia que le mantuvo apartado largas semanas. En su horizonte más cercano, tiene prohibido participar en el prestigioso Wimbledon por el veto de Londres a todo lo que tenga que ver con Rusia tras la invasión a Ucrania, una decisión que el afectado tacha de injusta.

En cuanto a su familia, Medvedev nació prematuro a los ocho meses de gestación, es hijo de un ingeniero que regentó un negocio de materiales de construcción y tiene dos hermanas mayores: Julia y Elena. Se formó en escuelas elitistas de Moscú como el Liceo de Física y Matemáticas y, tras graduarse, estudió Economía y Comercio en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de la capital rusa. Posteriormente ingresó a la Universidad de Educación Física, Deporte, Juventud y Turismo, donde se diplomó como entrenador. Recibió clases de guitarra y, además de su lengua natal, habla a la perfección tanto el inglés como el francés. Comenzó a jugar al tenis a los nueve años en su país, para después mudarse a Francia y continuar allí su aprendizaje durante la adolescencia. Ya en su madurez actual, todavía tiene mucho que decir en lo suyo y, aunque lo pareciese, aún no ha tocado techo.

