Novia mojada, novia afortunada: la romántica boda de Pixie Lott

El amor ha triunfado en la vida de Pixie Lott, a pesar de que la pandemia no se lo ha puesto nada fácil. La cantante, de 31 años, se ha casado con su novio, el modelo Oliver Cheshire, con el que llevaba prometida desde 2016, en una preciosa ceremonia a la que han asistido numerosos rostros conocidos y que se ha celebrado en la catedral de Ely, en Cambridgeshire. La intérprete de All about tonight y lució un espectacular diseño blanco de satén duquesa, con escote palabra de honor, silueta en A y un cuerpo de malla con perlas que le cubría los hombros. Se trataba de un diseño de Daniel Roseberry para Schiaparelli con impresionante cola de varios metros.

La ceremonia se celebró el lunes, después de una preboda que hacía las veces de despedida de soltero que festejaron el domingo. Entre los asistentes al enlace estuvieron Sabrina Elba (prometida del actor Idris Elba); la modelo Emma Weymouth y su marido, el vizconde Ceawlin Thynn; Danny Jones (integrante del grupo McFly y con quien trabaja la cantante en The Voice Kids de Reino Unido) con su mujer Georgia Horsley. Todos ellos fueron encargados de llenar a Pixie y Oliver de preciosos pétalos de rosa de color crema a la salida del templo, cuya puerta estaba adornada con un espectacular arreglo floral, mientras sonaban las trompetas y saxofones de la banda que les esperaba.

La lluvia les dio una pequeña tregua a Pixie y Oliver para su romántica presentación como marido y mujer a la salida de la catedral, ya que había estado lloviendo durante toda la mañana y el suelo estaba mojado. De hecho, algunos de los invitados sí llegaron con paraguas, pero los novios pudieron hacer tanto su entrada por separado como su primera aparición tras el enlace sin tener que refugiarse antes de desplazarse hacia el lugar donde celebraban la fiesta, que por suerte estaba cubierto.

Pixie Lott y Oliver Cheshire se conocieron en 2010 en un evento y comenzaron su relación poco después. En las escaleras de la catedral de St Paul, en Londres, donde precisamente se celebró el otro día uno de los actos del Jubileo de Platino de Isabel II, el modelo le pidió la mano a la cantante en noviembre de 2016. No tuvieron prisa en pasar por el altar y la pandemia les pilló, por lo que se vieron obligados a cancelar varias de las citas que habían marcado a lo largo de estos años, siempre poniendo como prioridad el poder festejar con todos sus familiares y amigos sin restricciones en cuanto al número de invitados o las mascarillas. Algo que sin duda se ha explicado este lunes al ver que la novia tenía nada más y nada menos que a 18 damas de honor, vestidas de verde lima, para ayudarla en su gran día.

Ahora comienza la vida de casados de Pixie y Oliver, y según contó la cantante el pasado año, están deseando ser padres cuando llegue el momento. "Vengo de una familia muy grande, la familia lo es todo para mí a sí que me gustaria tener la mía propia cuando tenga el tiempo para ello", compartía la artista al medio británico The Sun.